Araç partisinde sosyal mesafeli eğlence ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin talebi üzerine 'araç partisi' düzenlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin talebi üzerine 'araç partisi' düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partiye gelenler araçlarının içinde ve yanında müziğin keyfini çıkardı.

İlçenin popüler eğlence mekanlarından Illusion Event Hall, müşterilerinden gelen talep üzerine mekanın 2 bin metrekarelik otoparkına kurulan sahnede parti düzenledi. Araçlar için özel alanlar oluşturulan alanda koronavirüs tedbirleri de alındı. Sadece 50 aracın kabul edildiği partiye, 135 kişi katıldı. Eğlence severlere parti girişinde el dezenfektanı ile maske dağıtıldı. Araçları için özel belirlenen yerlere park eden katılımcıların, bu alandan çıkmasına müsaade edilmedi.

DJ Mustafa Yıldız, partiye gelenleri coşturdu. Koronavirüsle ilgili görseller ve lazer şovların da olduğu parti, dansçıların şovlarına sahne oldu. Saat 21.00'de başlayan parti, geceyarısı son buldu.SADECE 50 ARAÇ ALINDI

Yaklaşık 3 ayın ardından Alanyalılarla tekrar buluşmanın keyif verici olduğunu belirten işletme sahibi Sait Alibeyoğulları, "Amacımız bu üç aylık süreçte insanlarımızın psikolojilerini düzeltmeye katkıda bulunmak. Hem de ülke ve bölgemizin tanıtımı açısından, sosyal medyada da bir etki bulacağını düşünerek, böyle bir parti düzenledik. Bu partide bir nebze olsun insanların moralini yerine getirmeye çabalıyoruz. Sosyal mesafeli, insanların araçlarında ve araçlarının yanında sosyal mesafeli eğlenebilecekleri bir parti organize ettik. Düşündüğümüzden çok fazla rezervasyon talebi geldi ancak 50 aracı kabul ettik" dedi.

Kaynak: DHA