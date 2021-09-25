Araç ikiye bölündü: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araç ise ortadan ikiye bölündü.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Ç. (32) sevk ve idaresindeki 39 TF 108 plakalı araç, Evrensekiz istikametinden Lüleburgaz yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü Hüseyin Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç ise ortadan ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

 Son dakika: Böyle kaza olmaz dedirten olayda otomobilin çarptığı kızını gören anne bayıldı

Son dakika: Böyle kaza olmaz dedirten olayda otomobilin çarptığı kızını gören anne bayıldı

 Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Kerem Kamışlı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Mario Balotelli Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Araç ikiye bölündü: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 13:54:41. #1.12#