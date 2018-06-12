Arabanlı Kadınların Kömbe Mesaisi

Gaziantep'in Araban ilçesinde geleneksel bayramlık kömbe yapımına başlandı.

Arabanlı kadınlar, Ramazan Bayramı'nda konuklarına ikram etmek üzere kömbe yapıyor.

Un, pekmez, zeytinyağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, Antep fıstığı ve keten tohumu yoğrularak hazırlanan hamurun tabanı yağlanan tepsilere dizildikten sonra dilim dilim kesilip evlerin avlusuna taştan kurulan ocakların üstünde sacda yapılan kömbe, yöreye özgü diye biliniyor.

Kömbe yapan kadınlardan Güllü Şan Işık, kömbe yapımına ilişkin geleneğin ilçe merkezi ve kırsalında yaşatıldığını belirterek, "Biz de bizden sonraki nesillere taşımak için çaba gösteriyoruz. Ramazan bayramlarında yöremizin geleneksel pekmezli sac arası kömbesini misafirlere çayla ikram ediyoruz." ifadesini kullandı.