Araban Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sosyal market projesi Araban Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sosyal market projesi Vali Gül ve Şahin Araban'da sosyal market açılışı yaptı Araban Kaymakamlığının, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sağlıklı ve daha kaliteli gıda yardımları yapmak için hayata geçirdiği sosyal marketin açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül...

Araban Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine sosyal market projesi

Vali Gül ve Şahin Araban'da sosyal market açılışı yaptı

GAZİANTEP - Araban Kaymakamlığının, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sağlıklı ve daha kaliteli gıda yardımları yapmak için hayata geçirdiği sosyal marketin açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapıldı.

Gaziantep Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz, sağlıklı ve daha kaliteli gıda yardımları yapmak için sosyal market projesini hayata geçirdi. Bölgedeki ilçe kaymakamları arasında ilk olan projenin resmi açılışını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı.

Gıda kuponu ile gıda alacaklar

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı her ay 500 ile 750 civarında ihtiyaç sahibine gıda kuponu verecek. İhtiyaç sahipleri aldıkları gıda kuponları ile Sosyal Market'te çeşitli gıda ürünlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, açılışa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Sosyal Market'ten ihtiyaç sahibi ailelere Vakıf'tan verilen gıda kuponları ile gıda yardımlarının yapıldığı bilgisini verdi.

5 ayda 270 bin TL yardım yapıldı

Açılış sonrası açıklamalarda bulanan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 5 ayda bin 660 ihtiyaç sahibine toplam 270 bin TL gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

"En düzenli proje"

Açılış sonrası konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaymakamlık projelerinin içinde benim gördüğüm en düzenli olan ve en kapsamlı olan proje olmuş. Benim kaymakamlığım döneminde de bu tür projeler vardı ama ilçe şartlarında güzel bir proje olmuş, Allah razı olsun" dedi.

Sosyal Market açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Recep Başkaya, Gaziantep SHM İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmez, Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney katıldı.

Kaynak: İHA