Araban'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin 103. Yıl dönümü nedeniyle Araban İlçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Arabanlı şehit aileleri ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, daire amirleri, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, ilçedeki STK temsilcileri ve Araban Ülkü Ocakları Başkanı Nuhali Türk'ün katıldı. Araban Hükümet Konağı Bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinlik Arabanlı şehit aileleri ve daire amirlerinin Araban Kaymakamı Emin Bağlı'yı makamında ziyaretinden sonra ilçe mezarlığındaki şehitlikte sürdü. Şehitlikte Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.

Program Arabanlı şehitlerin mezarlarına karanfil koymasıyla son buldu. - GAZİANTEP