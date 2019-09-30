Ara tatiller ne zaman, kaçar gün? 2019-2020 ara tatil takvimi

30.09.2019 16:31

Okullarda bu sene ara tatil heyecanı yaşanıyor. Sebebi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa yürürlüğe konulması. Yıl sonunda açıklanan 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre yaz tatilinin kısaltılmasına ve yerine her iki dönemde birer hafta ara tatil yapılmasına karar verildi. Kasım ve Nisan aylarında yapılacak bu ara tatillerin tarihleri merak ediliyor. Peki, ara tatiller ne zaman? İlk ara tatile kaç gün kaldı?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 13 haftalık yaz tatili iki hafta kısaltıldı. Bunun yerine her iki dönemde birer haftalık ara tatil yapılacak. 9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.



