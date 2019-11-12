Ara tatilde çocuklarınızla keşfedebileceğiniz gezi rotaları

12.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:14

Uzun bir yaz tatilinden sonra yoğun eğitim temposuyla okula dönen çocuklar bu yıl ilk defa uygulanacak olan ara tatil için şimdiden heyecanlılar. Çocukları ile ara tatil dönemini değerlendirmek isteyen veliler ise gezi rotaları araştırmaya başladı.



Okulların ara verecek olmasıyla öğrencilerde tatil heyecanı başlarken ebeveynler de eğlenceli programlar düşünmeye başladılar.18-22 Kasım haftasını kapsayan ara tatil, sonbaharın tadını ailece çıkarmak isteyenlere hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Bu anlamda online bilet bayisi obilet.com ailelere yarımcı olacak gezi rotaları önerisinde bulundu.



obilet.com ya da obilet mobil uygulamaları üzerinden hızlıca uçak ya da otobüs biletinizi alarak seyahatlerinizi planlayabileceğiniz yurt içi önerilen rotalar ise şu şekilde verildi;



Hem eğlenceli hem öğretici duraklarla Eskişehir



İstanbul ve Ankara çevresinden oldukça kolay ulaşılan Eskişehir; Porsuk Çayı, tarihi Odunpazarı evleri, müzeleri ve parklarıyla kültür ve eğlence dolu bir tatil rotası.



Çocuklarınızla yaptığınız tatil planına Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'nı dahil ederek eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Parkta gezi treniyle tur atabilir, Masal Şatosu'nu keşfedebilir, Korsan Gemisi'ne binebilir, Bilim ve Deney Merkezi ile Uzay Evi'nde çocuklarınıza öğretici bir deneyim yaşatabilirsiniz.



Teknolojiye ve uçaklara meraklı çocuklar için Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı güzel bir alternatif oluştururken, Sivrihisar'daki 30 bin dönümlük sulak alanda yer alan Balıkdamı Kuş Cenneti de göçmen kuşları doğal alanlarında gözlemlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.



Yalova'da doğa aşkı



Ormanların içindeki şelaleler, göller, yürüyüş yolları ve kaplıcalarıyla doğayla iç içe bir tatil isteyenler için sonsuz güzellikler sunan Yalova, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor.



Çocuklarınızla sonbaharın tadını çıkarmak için Yalova'ya gittiğinizde Sudüşen Şelalesi, Dipsiz Göl, Delmece Yaylası ve Kent Ormanı'nı ziyaret ederek temiz havaya doyabilir, termal kaplıcalarda şifa bulabilirsiniz.



Türkiye'nin ilk özel arboretumu olan Karaca Arboretum Canlı Ağaç Müzesi de 7000 civarında değişik bitki türüyle çocuklarınızın dikkatini çekecek.



Atatürk'ün doğa sevgisini gözler önüne seren Yürüyen Köşk de şehrin en güzide noktalarından biri. Atatürk'ün bir çınar ağacının kesilmesine razı gelmeyerek yapının taşınmasını istemesi üzerine 1930 yılında 4,8 metre kaydırılan köşk, 2006 yılında yapılan yenileme çalışmaları sonrası ziyarete açıldı.



Hazinelerle dolu bir şehir: Konya



"Mevlana Şehri" Konya, yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en büyük şehri olma özelliğini taşırken, kültür hazineleri ve Anadolu lezzetleri bakımından da en zengin kentlerimiz arasında yer alıyor.



Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli yapılarla birlikte tarihi, milattan öncesine dayanan antik kentlere ev sahipliği yapan şehir kültür ve tarih dolu bir deneyim sunuyor.



Konya'da Mevlana Müzesi, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii ve Çatalhöyük'ü gezerek zamanda yolculuğa çıkabilir, Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.



Tarihten doğaya uzanan yolculuğunuzda Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Tuz Gölü ve Meke Krater Gölü de çocuklarınızla geçireceğiniz keyifli tatilin en güzel durakları olabilir.



Gaziantep'te doğal hayatı keşif



Kültürel ve tarihi mekanlarıyla dolu dolu bir seyahat rotası sunan Gaziantep'te yer alan Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Alanı'nı ziyaret ederek, çocuklarınızla birlikte doğal yaşamın huzurlu ortamında dolaşabilir ve bin dönümlük alanda farklı hayvan türleriyle tanışabilirsiniz.



Doğa gezinize devam edebileceğiniz Gaziantep Botanik Bahçesi'nde ise Kaya Bahçesi, Zen Bahçesi, Japon Bahçesi, Ekolojik Derslik gibi bölümleriyle daha önce görmediğiniz bitki türlerini keşfedebilirsiniz.



Farklı temalardaki eğlence alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye kucak açan Parkantep Harikalar Diyarı da keyifli bir gün şehrin popüler duraklarından.



Müzeler ve tarihi yapılarıyla gelen herkesi büyüleyen Gaziantep'in lezzetli yemekleri de ailece geçireceğiniz keyifli bir tatil için tek başına yeterli bir sebep olabilir!



Kayak sezonuna erken başlamak için Kayseri



İç Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri, kayak sezonunun erken açıldığı Erciyes ile son yıllarda hem günübirlik hem de daha uzun tatillerin popüler adresi olmaya başladı.



Ara tatilde çocuklarınızla birlikte karın tadını çıkarmak isterseniz, hava ve pist durumunu kontrol ederek rotanızı Kayseri'ye çevirebilirsiniz.



Sezon henüz açılmamış olsa da Erciyes Dağı'nın büyüleyici manzaralarının tadını çıkartabilir, Kayseri'deki gezinizi bir kültür ve gurme turuna da dönüştürebilirsiniz.



Konumu sayesinde farklı coğrafi bölgelerden gelen seyahat severler için tam bir buluşma noktası olan Kayseri, farklı dönemlere ait kültür varlıkları ve mimarisiyle de görülmeye değer şehirlerimiz arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA