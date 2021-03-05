Apple, Yeni iPad ve MacBook'ları OLED Ekran ile Piyasaya Sürecek!

Apple, 2021 yılında piyasaya süreceği iPad ve MacBook'larda OLED ekran teknolojisini kullanacak. Ancak bu durum, fiyatları bir miktar yukarı çekecek gibi gözüküyor.

Apple, OLED ekranlardan aldığı olumlu dönüşlerden sonra kullanım alanını genişletiyor. Şirket yeni iPad ve MacBook'ları OLED ekran teknolojisi ile piyasaya süreceği gelen bilgiler arasındadır.

Şu an itibariyle şirketin; Apple Watch, iPhone'lar ve diğer ürünler zaten OLED ekranları kullanıyor. Ancak Apple, OLED ekranlı bir MacBook veya iPad'i henüz piyasaya sürmedi. Bu durumun ana sebeplerinden biri olarak, OLED ekranlar diğer ekranlara göre daha pahalı olması gösteriliyor. Bu durumunda iPad ve MacBook'larda fiyat artışına neden olacağı bildiriliyor.

Apple, Yeni iPad ve MacBook'ları OLED Ekran ile Piyasaya Sürecek!

Bununla birlikte, DigiTimes'ın yakın tarihli bir raporuna göre, şirketin gelecek yıl OLED iPad'leri ve MacBook'ları piyasaya süreceğini gösteriyor. Apple daha önce iPad ve MacBook cihazlarında miniLED ekran teknolojisi kullanıyordu. Ancak şirketin 2021 planlarında, 12.9 inç iPad Pro ve MacBook Pro'yu piyasaya sürmek var. Şirketin bu planları içerisinde, iPad Pro ve MacBook Pro'yu OLED teknolojisine taşıyabilir.

Ancak şirket OLED ekran konusunda çalışmaya, 2021 yılının ikinci yarısında başlayacağı ve OLED ekranlı yeni bir iPad Pro'yu 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceği söyleniyor.

Apple, OLED Ekran Tedarikinde Dünyada Lider Konumda!

Apple firmasının iPhone 12 serisi akıllı telefonlarında OLED ekran teknolojisi kullanmaktadır. Şirket, 2021 itibari ile OLED panellere olan talebi büyük ölçüde artacaktır.

Ayrıca, Apple'ın bu yıl dünyanın en büyük OLED panel alıcısı olmasını bekleniyor. DSCC'ye (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları) göre, Apple'ın bu yıl OLED panellerine yaptığı harcamalar 9,8 milyar doları bulacak. Bu, küresel OLED panel harcamalarının yaklaşık % 30'unu karşılayacağı anlamına geliyor.

OLED panel harcamaları açısından Samsung, Apple'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. DSCC, Samsung'un küresel toplamın % 27'sini oluşturarak 8.8 milyar dolar harcayacağını tahmin ediyor.

Ancak Apple'ın aksine, Samsung yan kuruluşu olan Samsung Display aynı zamanda bir OLED panel üreticisidir. Apple ayrıca iPhone, iPhone X, iPhone XS vb. İçin OLED ekranlarda kullanmak üzere Samsung'dan OLED paneller satın almaktadır. Apple bu durum karşısında bir başka OLED ekran üretici BOE şirketi ile anlaşmayı düşünüyor. Çin menşeili olan BOE ekran üreticisi, Huawei Mate 20 serisine ekran tedarik ettiğinden beri küresel piyasada markası yükseliyor. Apple "bütçe" modelleri için BOE'den daha ucuz paneller alması mümkün olabilir.

LG ayrıca Apple'ın OLED panelleri için bir başka olası tedarikçidir. Ancak Güney Koreli üretim devi Samsung, bu alandaki siparişlerin büyük kısmını almaktadır.

Kaynak: Tekmoloji