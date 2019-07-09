Apple, Uygun Fiyatlı Yenilenen MacBook'larını Piyasaya Sürdü

Apple, bir son dakika hamlesiyle yenilenen MacBook modellerini piyasaya sürdü. Şirketin piyasaya sürmüş olduğu bu modeller, 13 inçlik bir MacBook Pro ve güncellenmiş bir MacBook Air'den oluşuyor. Dilerseniz bu modellerin özelliklerine yakından bakalım.

Yenilenen giriş seviye MacBook Pro, 13 inç boyutlarında ve 8. nesil 4 çekirdekli işlemcilerden güç buluyor. Bu işlemciler, Macbook Pro'nun performansını neredeyse iki kart artırıyor. Ayrıca bu model; Touch Bar ve Touch ID özelliklerinin yanı sıra True Tone retina ekran içeriyor. Bunun haricinde ise yenilenen MacBook Pro, 128 GB SSD ve 8 GB RAM içeriyor. Bu modelde ekran kartı olarak ise Intel Iris Plus Graphics 645 kullanılıyor.

Yenilenen MacBook Air ise MacBook Pro'ya benzer bir şekilde 8. nesil işlemci kullanıyor. Ancak MacBook Air'de kullanılan işlemciler iki çekirdekli. Ayrıca Touch ID desteği de yenilenen MacBook Air'de bulunuyor. Yine MacBook Pro'ya benzer bir şekilde 8 GB RAM ve 128 GB SSD desteği sunan MacBook Air'de Intel UHD Graphics 617 ekran kartı bulunuyor.

Apple, yenilenen bu dizüstü bilgisayar modellerini "Okul Başlıyor" isimli bir etkinlik kapsamında indirimli olarak sunuyor. Eğer bu kampanya kapsamında bir dizüstü bilgisayar satın alırsanız, Beats Studio3 kablosuz kulaklıklar Apple tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Eğer yukarıdaki özelliklere sahip olan bir MacBook Pro satın almak isterseniz, ödemeniz gereken tutar kampanya kapsamında 9.681 TL. MacBook Air'in fiyatı ise 8.177 TL olarak belirlenmiş durumda.