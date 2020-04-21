Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı - Haber
App Store, Oliver, Apple, Teknoloji

Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı

Apple, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts ve iCloud gibi servislerini daha fazla ülkeye açtığını duyurdu. Apple servisleri dünyanın dört bir yanındaki müşterilere açık hale getirildi.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı

Apple, App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts ve iCloud gibi servislerini daha fazla ülkeye açtığını duyurdu. Apple servisleri dünyanın dört bir yanındaki müşterilere açık hale getirildi.

App Store, Apple Arcade, Apple Müzik, Apple Podcast'ler ve iCloud, artık 20'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Apple Music, dünya genelinde 52 ülkede daha kullanılabilir. Apple Müzik ve Uluslararası İçerik başkan yardımcısı Oliver Schusser, "Apple'ın en sevilen servislerinin birçoğunu daha fazla ülkede kullanıma sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi içerik üreticileri, sanatçıları ve geliştiricilerini herkese tanıtmaya devam ederken, müşterilerimizin yeni favori uygulamaları, oyunları, müzikleri ve podcast'leri keşfedebileceklerini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

App Store artık 175 ülkede ve bölgede kullanılabiliyor. Apple Music artık 167 ülkede ve bölge kullanılabiliyor ve 60 milyondan fazla şarkı içeriyor. Apple Podcast'ler artık 100'ün üzerinde dilde, 175 ülke ve bölgede 1 milyondan fazla yayın sunuyor. iCloud şimdi 175 ülke ve bölgede (5GB ücretsiz alan, 50GB, 200GB ve 2TB yükseltme seçeneği ile) mevcut.

Apple Servisleri Yeni Ülke ve Bölgeler

App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcast ve iCloud artık şu ülkelerde de kullanılabiliyor:

Afrika: Kamerun, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Libya, Fas, Ruanda ve Zambiya

Asya-Pasifik: Maldivler ve Myanmar (Burma)

Avrupa: Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Karadağ ve Sırbistan

Orta Doğu: Afganistan (Apple Music hariç), Tonga ve Vanuatu

Apple Music artık şu ülke ve bölgelerde de kullanılabiliyor:

Afrika: Cezayir, Angola, Benin, Çad, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Namibya, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Şeyşel Adaları, Sierra Leone, Tanzanya ve Tunus

Asya: Pasifik: Butan

Avrupa: Hırvatistan, İzlanda ve Kuzey Makedonya

Latin Amerika ve Karayipler: Bahamalar, Guyana, Jamaika, Montserrat, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Turks ve Caicos Adaları, Uruguay

Orta Doğu: Kuveyt, Katar ve Yemen

Okyanusya: Solomon Adaları

Apple, iPhone'lardan sonra en fazla geliri servislerinden sağlıyor. Servislerin daha fazla ülkede kullanıma açılması Apple'ın gücüne güç katacak.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haber
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti Haber
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi Haber
Levent, koronadan ölen doktorun çocukları için isteğini yerine getirdi
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Zeydan Karalar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kibariye Hande Yener Murat Dalkılıç
Spor Ergin Ataman Shane Larkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Apple Servisleri Dünya Genelinde Daha Fazla Ülkeye Açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:56:53. #1.15#
title