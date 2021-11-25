Apple, İsrailli Gözetim Firması NSO Group'a Casus Yazılım Yaydığı İçin Dava Açtı - Haberler
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Apple, İsrailli Gözetim Firması NSO Group'a Casus Yazılım Yaydığı İçin Dava Açtı

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Apple, İsrailli Gözetim Firması NSO Group'a Casus Yazılım Yaydığı İçin Dava Açtı

Apple, İsrailli şirketin ürünlerini ve hizmetlerinin bir daha kullanılmasını yasaklamak için ABD bölge mahkemesine çağrıda bulunuyor.

Apple, hükümet yetkililerine, gazetecilere ve aktivistlere ait iPhone cihazlara casus yazılım yaydığı için İsrail siber güvenlik şirketi olan Nso Group'a dava açtı.

Şirket, ABD bölge mahkamesini NSO Group'un Apple ürünlerini ve hizmetlerini bir daha kullanmasını yasaklamaya çağıran bir dava açtı.

Bu sayede Apple, İsrailli şirketin macOS ve iOS'ta önceden bilinmeyen güvenlik açıklarına saldırmak için yeni casus yazılım araçlarını geliştirmeyi durdurmak istiyorç

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