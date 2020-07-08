Apple iPhone'lara QR Kod Ödeme Özelliği Geliyor
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Apple iPhone'lara QR Kod Ödeme Özelliği Geliyor

iOS 14 Beta 2'de bulunan kod, Apple'ın Apple Pay kullanılarak yapılan ödemeler için QR kod desteği getirmeye çalıştığını gösteriyor.

Apple iPhone'lara QR Kod Ödeme Özelliği Geliyor
08.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:49

iOS 14 Beta 2'de bulunan kod, Apple'ın Apple Pay kullanılarak yapılan ödemeler için QR kod desteği getirmeye çalıştığını gösteriyor. Bu, iPhone kullanıcılarının Apple Pay aracılığıyla QR kod ile ödeme yapabileceği anlamına geliyor.

QR Kod ile Ödeme Apple Pay Aracılığıyla Olacak

Apple, 22 Haziran'da online düzenlediği WWDC20 etkinliğinde bu özellik hakkında konuşmadı, iPhone 12 tanıtımında daha detaylı bilgi almamız kuvvetle muhtemel. Özellik, geliştiriciler için yayınlanan iOS 14 beta 2'de keşfedildi. QR kod ile ödeme sistemi üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Apple Pay Türkiye'de Var mı?

Apple, Apple Pay'i daha fazla ülkeye getirmek için karekod tabanlı ödeme yöntemini kullanabilir. Şu anda Apple Pay sadece NFC'nin yaygın olduğu ülkelerden bazılarında kullanılabiliyor. Örneğin, Hindistan'da Google Pay kullanılıyor; kullanıcılar QR kodu tarayarak perakende mağazalarda ödeme işlemlerini kolayca yapabiliyor. Apple da kendi temassız ödeme sistemini daha fazla ülkede kullanılabilir hale getirmek için aynı şeyi yapabilir. Unutmadan, Apple Pay artık bölgesi Türkiye olarak ayarlanmış iPhone'larda da görülüyor ancak kart ekleme kabul edilmiyor. Umarız, Apple Pay yakında Türkiye'de de kullanılabilir olur.

iOS 14 Beta Ne Zaman Gelecek?

Apple, dün iOS 14 ve iPadOS 14'ün ikinci beta sürümünü yayınladı. QR Kod Ödeme özelliğinin yanı sıra birkaç değişiklik, iyileştirme ile gelen ikinci beta, geliştiricilere yönelik ancak herkes yükleyebiliyor. iOS 14 public betanın da (herkese açık beta) bu hafta en geç önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. iOS 14 final sürümü ise Eylül-Ekim ayında tanıtımı yapılacak iPhone 12 ile birlikte, sonbaharda açılacak. Beklemek istemeyenler için, iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberimiz hazır.

iOS 14 Hangi Cihazlara Gelecek?

iOS 14 güncellemesini alacak modelleri hatırlatmak gerekirse:

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s, iPhone 6s Plus

Kaynak: Tamindir

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