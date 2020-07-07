Apple'ın Popüler Uygulamalardan Kopyaladığı iOS 14 Özellikleri iOS 14 yeniliklerine baktığımızda, bir kısmının Android'de olan özellikler olduğunu, bir kısmının da popüler

iOS 14 yeniliklerine baktığımızda, bir kısmının Android'de olan özellikler olduğunu, bir kısmının da popüler jailbreak tweak'lerinden alındığını görüyoruz. Bu blog yazımızda Apple'ın popüler uygulama ve servislerden kopyaladığı iOS 14 özelliklerine bakıyoruz. En çok kullanılan sosyal ağ uygulamaları, tarayıcılar, parola yöneticileri, uyku takip uygulamaları, çeviri, harita, klavye uygulamalarından alınan iOS 14 özelliklerinden bahsedeceğiz.

Apple, iOS 14'ü geçen ay ilk kez online düzenlenen WWDC etkinliğinde tanıttı. Aynı gün iOS 14 developer (geliştirici) betası indirilmeye açıldı. Temmuz ayında da iOS 14 public (herkese açık) beta yayınlanacak. iOS 14, Uygulama Arşivi, Ana ekran widget'ları, yeni Arama kullanıcı arayüzü ve daha birçok gizli özellikle geliyor. iOS 14 ile gelen yeni özelliklere baktığımızda App Store'da en çok indirilen, kullanılan uygulama ve servislerden bazı özelliklerin alındığını görüyoruz. Örneğin, WhatsApp'da olan kişi ve sohbetleri sabitleme, iMessage (Mesajlar) uygulamasına geldi. Apple Watch kullanıcıları artık uyku takip uygulamalarına ihtiyaç duymayacak. Safari tarayıcı birçok parola yöneticisinin güvenlik önerilerine sahip. Kısacası, iPhone kullanıcılarının favori uygulamalarında kullandığı özellikler varsayılan/ön yüklü uygulamalara geldi. Bu, üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı ortadan kaldırıyor ancak kullanıcılar Apple'ın kendi uygulamalarını mı tercih edecek yoksa üçüncü parti uygulamaları kullanmaya devam edecek mi? Bunun yanıtını iOS 14 final sürümü çıktığında göreceğiz.

Apple'ın Popüler Uygulamalardan Eklediği iOS 14 Özellikleri

Mesajlaşma Uygulamaları (WhatsApp, Telegram)

Mesajlar uygulamasında düzinelerce mesaj ve grup sohbetleri bir arada toplanıyor, mesajların yönetimi zor olabiliyor. Apple, mesajların yönetimini kolaylaştırmak adına WhatsApp, Telegram gibi uygulamalardan birkaç faydalı özelliği aldı. iOS 14'te mesajları sağa kaydırarak en üste sabitleyebiliyorsunuz. Tüm konuşmaları aynı anda sabitleme/sabitten çıkarma şansına sahipsiniz. Grup sohbetlerde @ işareti ekleyerek belli bir kişiden bahsedebiliyorsunuz. Yeni filtreleme özelliği de gelen kutunuzu karmaşık düzenden kurtarmanıza yardımcı oluyor.

Uyku Takip Uygulamaları (Sleep Cycle, Sleep++)

Apple, nihayet uyku takibi özelliğini getirdi. iOS 14 yüklü iPhone ve watchOS 7 yüklü Apple Watch kullanıcısı olarak uyku düzeninizi takip edebiliyor, haftalık veya aylık rapor alabiliyorsunuz. Tüm veriler şifreleniyor ve aynı iCloud hesabına bağlı uyumlu cihazlar arasında senkronize ediliyor. Artık Sleep Cycle, Sleep++, Sleep Watch veya App Store'daki başka uyku takip uygulamalarına ihtiyacınız yok.

Parola Yöneticileri (1Password ve LastPass)

Apple, iCloud Anahtar Zinciri'ne Güvenlik Önerileri adında yeni bir bölüm ekledi. Veri ihlalinde ortaya çıkan parolaları gösteriyor. Apple, bu hesapların şifrelerini acil olarak değiştirmenizi öneriyor. 1Password'ün Watchtower özelliği gibi çalışıyor.

Çeviri Uygulaması (Google Translate)

Google Translate, iPhone kullanıcılarının yıllardır kullandığı çeviri uygulaması. iOS 14 ile Apple kendi çeviri uygulamasını getirdi. 11 farklı dil arasında hızlı ve doğal ses ve metin çevirisi sunuyor. Apple Translate, Google Çeviri'nden farklı olarak özel (gizli) ses ve metin çevirileri için uygulamanın özelliklerini internetsiz olarak deneyimlemenize olanak tanıyan cihaz üstü mod ile geliyor. Favori çevirilerinizi kolay erişim için işaretleme şansına da sahipsiniz.

Haritalar Uygulaması (Google Maps)

Apple Maps, ülkemizde olmasa da iOS 6 ile çıkışından bu yana çok gelişti. iOS 14 ile Google Haritalar'ın sevilen özelliklerinden birisi olan "Bisikletle Yol Tarifi" eklendi. iOS, araba, toplu taşıma, özel araba modlarını sunmasına rağmen bisikletle yol tariflerinden yoksundu. Neyse ki Apple, ihtiyaç duyulan bu özelliği Apple Haritalar'a ekledi ve yükseklik verilerini ve sokakların ne kadar kalabalık olduğunu gösterdiği için gerçekten yararlı olabilir. iOS 14 Apple Haritalar'daki Çevrimdışı Rehberler, Google Haritalar'da keşfedilecek veya gidilecek yerleri öneren Keşfet seçeneğine benziyor. Google Haritalar'a benzer şekilde bu rehberleri internetsiz kullanım için kaydedebiliyorsunuz.

İnternet Tarayıcılar (Google Chrome, Firefox, Brave)

Google Chrome'un yerleşik çeviri özelliği iOS 14 ile Safari tarayıcıya eklendi. Çeviri özelliği her web sitesi için ayrı bir seçenek olarak sunuluyor ancak otomatik çeviriyi de kullanabiliyorsunuz. Safari dili algılıyor ve içeriği direkt çeviriyor. Ayrıca sayfayı yeniden yüklemeden orijinal ve çevrilmiş metin arasında geçiş yapmanıza izin veriyor. Firefox ve Brave tarayıcılardaki takip/izleme engelleme özelliği Safari'ye geldi. Apple, iOS 14 ile web sitelerinde neler yaptığınızı izleyen takipçilerden uzak tutmakla kalmıyor, detaylı rapor sunuyor.

Kamera Uygulamaları (Focos, Camera+)

iOS 14 güncellemesi ile birlikte iPhone'lar nihayet ayna selfie çekimi sağlıyor. Ön kamera nasıl çekiyorsa öyle çıkıyorsunuz. Bu seçenek, Focos, Camera+ ve daha birçok üçüncü parti kamera uygulamalarında zaten mevcuttu.

Klavye Uygulamaları (Swiftkey, Gboard)

Swiftkey, Gboard gibi üçüncü parti klavyeler, yerleşik arama menüsünü kullanarak emoji araması yapmanıza olanak tanıyor. iOS 14 ile bu işlev iPhone'un klavyesine eklendi. Bir emoji aratmak için klavyeden emoji simgesine dokunup arama çubuğunu kullanmanız yeterli.

Müzik Uygulaması (Spotify)

Apple Müzik uygulamasında aralıksız çalma özelliği yoktu, iOS 14 ile geldi. Spotify'ın sonsuz müzik çalma özelliği, dinlenen türde yeni müzikler keşfetmek için harika. Apple Müzik'te bu özelliği şarkı kuyruğu ekranına eklenen sonsuz işaretini açarak kullanabiliyorsunuz.

iOS 14 Alacak Cihazlar

iPhone'lar için iOS 14 güncellemesi iPhone 6s ve üzeri modellere verilecek. iOS 14 güncellemesini alacak modeller şöyle:

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14 geliştirici betası 22 Haziran'da yayınlandı. iOS 14 herkese açık beta Temmuz ayında yayınlanacak. iOS 14 final sürümünün ise Eylül ayında düzenlenecek iPhone 12 tanıtımı sonrasında yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Tamindir