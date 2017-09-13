Apple'ın Kablosuz Şarj İstasyonu Airpower Duyuruldu!

Apple 12 Eylül özel etkinliği kapsamında yeni cihazlarını duyurdu. iPhone 8 ve iPhone X"in duyurulduğu etkinlikte, aynı zamanda yeni kablosuz şarj istasyonu olan AirPower"da duyurulanlar arasında. İşte AirPower ile ilgili tüm detaylar!



Apple"ın kablosuz şarj teknolojisi, AirPower duyuruldu



Uzun bir süredir söylentileri bulunan kablosuz şarj cihazlarına Apple"da, 12 Eylül etkinliği kapsamında girdi. iPhone X"in tanıtımına müteakiben duyurulan kablosuz şarj cihazı AirPower ile birlikte desteklenen Apple ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde kablosuz şarj edebileceksiniz.







AirPower"ın özellikleri neler?



iPhone X tanıtımında kısa bir süreliğine bahsedilen AirPower"ın şu anlık bilinen tek özelliği 3 cihaza kadar aynı anda şarj desteğinin bulunması. iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3 ve AirPods tarafından desteklenecek AirPower şarj istasyonu, tıpkı Apple"ın diğer aksesuarlarında olduğu gibi yumuşak hatlara ve beyaz renge sahip. AirPower"ın çıkış tarihi ve fiyatı



Etkinlikte çok kısa süreliğine bahsedilen AirPower"ın detaylarının 2018"de duyurulacağı ve çıkış yapacağı, Phil Schiller tarafından açıklandı.