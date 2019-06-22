Apple'ın Cihazlarının Ekranlarında OLED'e Geçiş Yapacağı İddia Edildi

ABD merkezli teknoloji devi Apple; iPad ve Macbook gibi cihazlarında uzun zamandır Retina Display adını verdiği kendine özel olan bir ekran teknolojisini kullanıyor. Retina Display sayesinde cihazlarının ekranlarındaki pikseller gözükmüyor ve bu doğrultuda çok daha keskin bir görüntü kullanıcıya sağlanmış oluyor.

Asya kaynaklı bir rapora göre Apple'ın yeni iPad Pro ve Macbook Pro cihazları, OLED ekrana sahip bir şekilde tanıtılabilir. Aynı rapor bu ihtimalin gerçek olabilmesini ise iPhone'ların satışlarında oluşan düşüşe ve aynı zamanda Apple'ın Samsung'dan sipariş verdiği OLED ekran sayısı kadar ekranı satın almaması sebebiyle bir cezası bulunmasına dayandırıyor.

Apple'ın OLED ekrana geçiş yapacağı iddiasının altı da pek boş değil zira geçtiğimiz aylar içerisinde teknoloji devinin üretimde olan yeni cihazlarında bu teknolojiye sahip ekranları kullandığına dair de bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlara rağmen son sözü yine Apple'dan duyacağız. Apple'ın yeni cihaz modellerini 2019 yılının sonuna kadar tanıtması bekleniyor.