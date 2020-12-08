Apple Airpods Max özellikleri neler? Apple Airpods Max Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Apple'ın en yeni ürünlerinden olan Airpods Max tanıtıldı! Vatandaşlar Apple Airpods Max özellikleri neler? Apple Airpods Max Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Airpods Max özel şeffaflık modu nedir?

"Karşınızda AirPods Max. Sihirli ve zahmetsiz AirPods deneyimini yüksek ses kalitesiyle buluşturarak kusursuz bir armoniye imza atıyor. Kişiye özel dinleme keyfi hiç bu kadar olağanüstü olmamıştı." sözleriyle tanıtılan Apple'ın en yeni ürünü Apple Airpods Max özellikleri neler?

APPLE AIRPODS MAX ÖZELLİKLERİ

Kulak çevresi kulaklık kavramı baştan aşağı yeniden tasarlanan Airpods Max, kulaklık yastıklarından taç kısmına kadar, kafanıza rahatlıkla oturarak optimum akustik yalıtımı yaratacak ve birçok farklı kafa biçimine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

yalıtımı yaratacak ve birçok farklı kafa biçimine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Kafa bandı boyunca uzanan ağ örgülü taç kısmı hem kafanızın nefes almasını sağlıyor hem de kafa üzerindeki baskıyı azaltmak için ağırlığı dağıtıyor.

Dokunulduğunda yumuşaklık hissi veren bir malzemeyle kaplı paslanmaz çelik gövde hem çok sağlam hem çok esnek hem de çok rahat.

Teleskobik kollar kolayca uzuyor ve ayarladığınız şekilde kalıyor. Böylece sürekli aynı kullanım rahatlığını ve yalıtımı elde edebiliyorsunuz.

kolayca uzuyor ve ayarladığınız şekilde kalıyor. Böylece sürekli aynı kullanım rahatlığını ve yalıtımı elde edebiliyorsunuz. Göz alıcı güzellikteki anodize alüminyum kulaklık kapakları, her bir kapağın bağımsız olarak dönmesini ve böylece basıncın dengelenmesini sağlayan, devrim niteliğinde bir mekanizmaya sahip.

Özel tasarım ağ kumaş kaplı kulaklık yastıkları, müzik dinlerken gerçek bir yastığın yumuşaklığını yaşatıyor.

Akustik kriterler düşünülerek tasarlanmış hafızalı köpükten üretilen yumuşak kulaklık yastıkları, olağanüstü bir ses deneyiminin temeli olan yalıtım konusunda kusursuz bir performans sergiliyor.

Digital Crown ile ses düzeyini hassas bir biçimde ayarlayabiliyor, parçalar arasında geçiş yapabiliyor, telefon aramalarını yanıtlayabiliyor ve Siri'yi etkinleştirebiliyorsunuz.

Yüksek ses kalitesi,

Sinematik bir deneyim için uzamsal ses deneyimi sunuyor.

AIRPODS MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzay grisi, gümüş, gök mavisi, yeşil ve pembe renklere sahip.

AirPods Pro'da da yer alan "spatial audio" desteğini taşıyor ve gücünü H1 çipinden alıyor. Bu çip sayesinde cihaz Apple modelleriyle zahmetsizce bağlantı kurabiliyor.

40 mm dinamik sürücüleri bulunan AirPods Max, bünyesinde Apple Watch'lara benzer şekilde kontrol için bir Digital Crown ve ayrı bir fiziksel buton yer alıyor.

Kablosuz kulaklıkta ayrıca dinamik EQ özelliği de sunulanlar arasında yer alıyor.

APPLE AIRPODS MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi olarak 15 Aralık tarihinde raflardaki yerini alacak kafa üstü formundaki kablosuz kulaklık AirPods Max, 550 dolarlık bir yurt dışı fiyat etiketine sahip.

APPLE AIRPODS MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Belirtilen bilgilere göre 550 dolarlık bir yurt dışı fiyat etiketine sahip olan AirPods Max, 5.699 TL olarak satışa sunulacak.