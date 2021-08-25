Apex Legends Mobile, Türkiye'ye açılıyor!
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Apex Legends Mobile, Türkiye'ye açılıyor!

Apex Legends Mobile, Türkiye'ye açılıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Apex Legends Mobile'ı bekleyenler için güzel haber!

tarafından yayınlanan ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen dünya çapında büyük bir üne sahip olan ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends'ın mobil versiyonu olan Apex Legends Mobile, Ortadoğu - Kuzey Afrika ve Latin Amerika bölgesinde kapalı beta testlerinin yeni aşamasına geçiş yaparken ülkemizdeki oyuncuları heyecanlandıracak yeni bir adım da atıyor.

Bu yeni adım ile birlikte Mısır, Meksika, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerle beraber Türkiye'deki mobil battle royale severler de oyunun kapalı betasına ulaşabilecek. Ayrıca oyuncular, Google Play üzerinden beta için ön kayıt oluşturma şansını elde edecekler. Apex Legends Mobile ekibinin, önümüzdeki aylarda kapalı beta listesine daha fazla ülke ekleyerek test bölgelerini genişletmeye devam edeceği de paylaşılan bilgiler arasında.

Popüler battle royale oyununun aksiyonunu mobil cihazlara taşıyacak olan Apex Legends Mobile, karakter tabanlı olağanüstü bir oynanış sistemi, eşsiz bir takım oyunu ve hızlı, tempolu, yenilikçi bir savaş deneyimi sunacak.

PC ve konsol versiyonunda olduğu gibi tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek oyun, aynı zamanda mobil cihazların sınırlarını zorlayacak yüksek çözünürlüklü, mükemmel grafiklere sahip olacak.

Kaynak: Playerbros

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