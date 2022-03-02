Akıllı telefonlar gelişmeye devam ettikçe, PC ve konsol oyunları da mobil sürümleri çıkmaya devam ediyor. Birçok oyun geliştiricisi mobil oyun kitlesine de hitap etmek amacıyla PC ve konsol oyunlarını telefonlara çıkartmak için geliştirmelere devam ediyor. Peki, Electronic Arts'ın yayınladığı battle royale oyunu Apex Legends Mobile ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile çıkış tarihi 2022!

Bazı PUBG, Call of Duty ve Fortnite gibi battle royale oyunlar başarıları sayesinde mobil sürümleri erkenden piyasaya sürüldü. Sırada ise Apex Legends bulunuyor. İşte Apex Legends Mobile hakkında bilinen her şey…

Ekim 2019 tarihinde EA, Apex Legends'ın mobil sürümünün Ekim 2021'de piyasaya sürülmesini planlamıştı. Ancak, geliştirici Respawn ve yayıncı EA, bir süre sonra oyunun ertelenme kararını açıkladı.

Apex Legends Mobile çıkış tarihi Temmuz ayının başından Eylül ayının sonuna kadar olabilecek 2022'nin üçüncü çeyreği için belirlendi. Ancak, yine de kapalı beta sürümünde kaldı.

Geliştirici ekip Respawn, 24 Şubat'ta Apex Legends Mobile için bir SSS sayfası paylaştı ve hem Android hem de iOS'ta 10 ülkede sınırlı bir bölgesel lansman gerçekleştireceğini duyurmuştu. 7 Mart 2022'de başlayacak olan bölgesel lansman ülkeleri bunlar:

Arjantin

Kolombiya

Meksika

Peru

Endonezya

Malezya

Filipinler

Singapur

Avustralya

Yeni Zelanda

APEX LEGENDS MOBİLE BETA SÜRÜMÜNE NASIL KAYIT OLUNUR?

İlk olarak Android cihazlara özel olduğu bildirilen testler iOS cihazlara da gelecek. Geliştirici ekip Respawn, "Kaydolmak için Google Play Store ve iOS App Store'a girin, böylece kayıt olabilir, en sevdiğiniz Legends olarak oynayabilir ve geri bildirimlerinizi ekiple paylaşabilirsiniz."

APEX LEGENDS MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Apex Legends Mobile için resmi SSS sayfası aracılığıyla, cihazların oyunu çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri:

Apex Legends Mobile Android Sistem Gereksinimleri

Android 8.1

GL 3.0 veya üst düzeylerini açma

3 GB boş alan

En az 3 GB RAM

Ekran boyutu: N/L/XL

Apex Legends Mobile Ios Sistem Gereksinimleri

iPhone 6S veya üstü

İşletim sistemi sürümü: 10.0 veya üstü

İşlemci: A9

3 GB boş alan

En az 2GB RAM

APEX LEGENDS MOBILE CROSSPLAY DESTEĞİ VAR MI?

Apex Legends'ın PC sürümü ve mobile sürümü için crossplay yani beraber oynama desteği bulunmuyor.

APEX LEGENDS MOBILE ÜCRETSİZ Mİ?

Apex Legends, PC'de olduğu gibi mobilde de ücretsiz olarak yayınlanacak. Ancak, oyun içerisi kozmetik eşyalar için uygulama içi satın alımlar mevcut olacak.