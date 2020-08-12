Apartmanlar yarışması saat kaçta başlıyor? Apartmanlar yarışıyor sunucusu kim? Apartmanlar yarışıyor formatı hakkında bilgi
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Apartmanlar yarışması saat kaçta başlıyor? Apartmanlar yarışıyor sunucusu kim? Apartmanlar yarışıyor formatı hakkında bilgi

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan "Apartmnalar Yarışıyor", Ümit Kantarcılar'ın sunumu ile ekranlarda olacak? Apartmanlar Yarışıyor yarışma programı saat kaçta yayınlanacak?

12.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:33

Hafta içi her gün yayınlanacak yemek ve yarışma programı, yeni bölümü ile saat 16.15'te izleyici karşısına çıkacak.

APARTMANLAR YARIŞIYOR SUNUCUSU KİM?

Oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcıların muhteşem sunumu ile ekranlara gelecek olan yarışma programı, eğlenceyi ve lezzeti bir arada seyirciye sunacak.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.[3]

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Apartmanlar yarışması saat kaçta başlıyor? Apartmanlar yarışıyor sunucusu kim? Apartmanlar yarışıyor formatı hakkında bilgi

APARTMANLAR YARIŞIYOR PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ümit Kantarcılar'ın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanacak yarışma programı "Apartmanlar Yarışıyor" hafta içi her gün saat 16.15'te yayında olacak.

Apartmanlar yarışması saat kaçta başlıyor? Apartmanlar yarışıyor sunucusu kim? Apartmanlar yarışıyor formatı hakkında bilgi

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