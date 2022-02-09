Apandisit belirtileri nelerdir? Apandisit ağrısı nasıl ayırt edilir?

Günümüzde birçok kişinin karın ağrısı çektiğinde aklına ilk gelen rahatsızlık olan apandisit fark edilmemesi halinde oldukça büyük problemlere neden olmakta. Genellikle 10 ile 45 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde gözlemlenmektedir. Boyutları 10 cm ile 35 cm arası değişkenlik gösteren apendiks, henüz tam olarak ne işe yaradığı bilinmeyen ufak bir keseciktir. Son günlerde karın ağrısı çeken birçok kişinin merak ettiği apandisit belirtileri ve tedavileri hakkındaki soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik.

APANDİSİT NEDİR?

Karın boşluğunun sağ alt bölümünde yer alan, henüz tam olarak ne işe yaradığı bilinmeyen apendikse halk arasında apandis ve kör bağırsak ta denmektedir. Küçük bir keseye benzeyen, genellikle 9 santim olarak gözlemlenen ancak her vücutta değişkenlik gösteren ve 35 santime kadar olabilen apendiksin iltihaplanması haline "Apandisit" denmektedir. Apandisit rahatsızlığı genellikle apendiks girişinin sindirilmesi zor besin artıkları ya da darbeler ile tıkanması sonucunda meydana gelmektedir. Apandisit ile oluşan enfeksiyon acil müdahale ile tedavi edilmez ise sonucu ölümcül olabilir.

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Apendiksin iltihaplanması ya da apse yapması sonucuna burada bulunan bakteriler çoğalıp organlara yayılabilir veya burada biriken iltihap kana karışıp hayati sorunlara neden olabilir. Apandisit belirtileri genellikle çok şiddetli ağrı ile belli olmaktadır. Ancak bunun dışında idrar yaparken ağrı, göbek deliğine yakın ağrı, kabızlı veya ishal, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş ve karının sağ alt kısmında ani sancılanma apandisit rahatsızlığının göstergesi olabilir. Erken teşhisin önemli olduğu apandisit rahatsızlığının ciddiye alınması gerekmektedir. Belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız hayati risk taşımaktadır.

Apandisitin en yaygın belirtileri;

Göbek deliğine yakın ağrı

Karnın sağ alt bölümünde ağrı ve şişkinlik

Karnın sağ alt bölümüne el ile baskı uygulandığında anlık acı ya da ağrı

Kabızlık ya da ishal

Yüksek ateş

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

İdrar sırasında ağrı

Sırt, bel veya göbek çevresinde artan ağrı

Gaz çıkarmada zorluk

Bu belirtilerin bir veya daha fazlasını gözlemliyorsanız hızlı bir şekilde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

APANDİSİTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Apendiksin tıkanmasında birçok etken bulunmaktadır. Bunlar sindirilemeyen yiyeceklerin apendikse kaçması örneğin nar çekirdeği, genetik yatkınlık, virüsler, bakteriler, tümörler ve sindirim sistemi iltihaplanmaları.

APANDİSİT TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Yapılan testler sonucunda apandisit rahatsızlığı uzmanlar tarafından teşhis edilir ise en doğru ve tek yöntem ameliyat ile apendiksin alınmasıdır. Açık cerrahi yöntem apendiks alınarak içerideki iltihap temizlenir.

APENDİKSİN ALINMASININ BİR ZARARI OLUR MU?

Şuan için apendiksin herhangi bir faydası olup olmadığı konusunda net bir bilgi olmamakla beraber, günümüzde birçok kişi apendiks isimli bu küçük keseciği sağlık problemleri nedeniyle aldırmaktadır. Doktorlar tarafından uygun görülmesi halinde cerrahi operasyon ile alınan apendiksi, alınan kişilerde bu kesenin olmamasına dayalı bir sağlık problemi görülmemektedir.

APANDİSİT AMELİYATI SONRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Apandisit ameliyatı sonrası uzmanlar tarafında 6 haftalık iyileşme süreci öngörülmektedir. 6 hafta boyunca efor gerektiren durumlardan kaçınmalı, ağır kaldırılmamalıdır. Ağır yiyeceklerden uzak durulmalı, sindirim sisteminizi rahatlatacak lifli yiyecekler ile beslenmelisiniz.

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