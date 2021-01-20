AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınavları online ne zaman yapılacak?

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi Açıköğretim ortaokul ve lise sınavlarının tarihine gözler çevrilirken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ten geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınavları online ne zaman yapılacak?

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi Açıköğretim ortaokul ve lise sınavlarının tarihine gözler çevrilirken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ten geldi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınavları online ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 AÖL sınav takvimi belli oldu. ÖSYM ile beraber sınavları erteleme kararı alan MEB yeni AÖL sınav tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre açıköğretim okulları birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları, 25 Mart'ta çevrim içi (online) yapılacak.

2021 AÇIKÖĞRETİM OKULLARISINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafındanonline olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacaktır.