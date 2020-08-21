AÖL kayıt yenileme 2020-2021 tarihleri belli oldu! AÖL sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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AÖL kayıt yenileme 2020-2021 tarihleri belli oldu! AÖL sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

MEB, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarını 20 Ağustos'ta erişime açtı. Lise eğitimine açıktan devam edecek öğrenciler, bir yandan da 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman?

AÖL kayıt yenileme 2020-2021 tarihleri belli oldu! AÖL sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
21.08.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:41

25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları ardından kayıt yenileme tarihleri de merak konusu oldu. AÖL 2020-2021 sınav takvimi haberimizde. AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.•Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in 17 Ağustos olarak duyurduğu 2. dönem sınav sonucu açıklama tarihini 20 Ağustos olarsk değiştirmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenciler güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası yada öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.

2020 AÖL SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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