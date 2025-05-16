AÖF SORGULA! AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF SORGULA! AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
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AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Binlerce öğrenci, 2025 AUZEF final sınavları yaklaşırken sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kritik sınav tarihleri yaklaşırken, "AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusu öne çıkıyor.

2025 yılı bahar dönemi AUZEF final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek ve sınav belgelerini indirmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. AUZEF'in sınav takvimine göre, final sınavları mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek. "AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" ve "AUZEF sınav giriş ekranı nerede?" gibi soruların yanıtı, öğrencilerin sınav günü sorun yaşamaması için büyük önem taşıyor.AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF'in 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final sınavları, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde düzenlenecek ve öğrencilerin ders programlarına göre oturumlara dağılımı farklılık gösterebilecek.

AÖF SORGULA! AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecekler. Sınav giriş belgesi, sınav günü sınav merkezine giderken yanınızda bulundurmanız gereken önemli bir belgedir.

AÖF SORGULA! AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak, geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Bu doğrultuda, sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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