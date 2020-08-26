AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖF nedir? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Hızlı aöf sınav sonuçları sorgulama ekranı
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AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖF nedir? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Hızlı aöf sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF (Açıköğretim Fakültesi) uzaktan eğitim veren bir üniversitedir. AÖF'de birçok fakülte ve bölüm vardır. AÖF sınav sonuçlarına online olarak bakabiliyoruz. Peki aöf sınav sonuçları nasıl sorgulanır, nereden bakılır, hızlı şekilde sonuç bakma ve tüm detaylar haberimizde...

AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖF nedir? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Hızlı aöf sınav sonuçları sorgulama ekranı
26.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:26

Anadolu Üniversitesi tarafından online ortamda yapılan aöf sınavlarının sonuçlarına bakmak çok kolaydır. İnternet ortamından hızlı şekilde sonuçlara bakabiliyoruz. Şimdi aöf sonuçlarına nereden bakılır, sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır, aöf sonuçları öğrenme nasıl yapılır?

AÖF (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ) NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesinden online olarak bakabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey "https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx" bu adrese açmak. Ardından Anadolu üniversitesi açıköğretim hesabınıza giriş yapın. Sonrasında online olarak sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Kısacası AÖF sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" sitesi üzerinden bakılmaktadır.

AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖF nedir? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Hızlı aöf sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF GÜNCEL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF 2019-2020 bahar dönemi sınavlarının sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. En son o sınavlar yapılmıştır. Sınav sonuçlarına yukarıda paylaştığımız linkten erişebilirsiniz. Ayrıca hangi sınav hangi tarihte yapılacak aöf takvimi de açıklanmıştı. 2020 - 2021 akademik takvime aşağıdan bakabilirsiniz.

2020-2021 GÜNCEL AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Güncel akademik takvimi AÖF resmi sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Siteye girerek detaylı okuyabilirsiniz.

AÖF 2020-2021 AKADEMİK TAKVİME BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları sınavdan sonra ortalama 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Yani diyelim ki 15 Mart günü sınav yapıldı. Bu sınavın sonucu ortalama 1 Nisan gibi açıklanmaktadır. Detaylı bilgiyi aöf resmi sitesinden bakabilirsiniz.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde;

84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA,

77-83 arası not alan öğrenciler AB,

71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA,

66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB,

61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC,

56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB,

50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor.

Koşullu olarak geçme notları ise:

46 ve 49 arası CD,

40 ve 45 arası notlar DC,

33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan ve ikili modda eğitim veren (yüz yüze ve uzaktan) bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin temeli, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü'ne dayanır. 1982 yılında YÖK Kanunu ile birlikte EİTİA ve EDMMA Anadolu Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kayıtlı öğrenci sayısı bakımından, Avrupa'nın birinci, dünyanın en büyük üçüncü üniversitesidir. Yaklaşık 3 milyon öğrencisiyle giga üniversiteler sınıflandırmasında yer almaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ

Anadolu Üniversitesi'nin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'ne dönüştürülmüş ve Türkiye'de ilk defa Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

İlk dönemlerde, Yunus emre kampüsünde faaliyet gösteren üniversitenin Meşelik ve Bademlik kampüslerinde bulunan eğitim birimleri daha sonra Osmangazi Üniversitesi'ni oluşturmuştur. İki Eylül kampüsü ise 2018 yılında Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturmuştur.

Eskişehir'in merkezinde yer alan ve ana kampüs niteliğinde olan, Yunus Emre Kampüsünde fakülte ve yüksekokulların bazılarıyla idari birimler ve sosyal tesislerin önemli bir kısmı yer almaktadır. Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesine dönüşmüştür. ODTÜ'ün bünyesinde faaliyet gösteren URAP'ın 2015 yılı dünya sıralamasına göre 1273. sırada, Türkiye sıralamasına göre 36. sıradadır. Ayrıca Temmuz 2016 yılında yapılan bir webometrik sıralamada, Türkiye'de 6., dünya üniversiteleri arasında 755. sırada yer almaktadır. İlk binde bulunan 8 üniversitenin 4'ü Ankara, 3'ü İstanbul, biri ise Eskişehir'dedir.

Edebiyat Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 1982-1993 yılları arasında Edebiyat Fakültesi adıyla kurulan tek fakültedir. Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleriyle eğitime başlamıştır. İlk iki yıl örgün ve ekstern öğrenciye hizmet vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ve Arkeoloji Bölümü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Daha sonra 1999-2000 ders yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2007-2008 ders yılı içinde de Felsefe Bölümü açılmıştır. Diğer bölüm öğrencileri de, isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına bir yıl devam edebilmektedir. Fakültenin amacı; kendi kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmak, onları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunun yanında kendisiyle barışık, çağdaş dünyayı algılayan, geleceğimizin güvencesi olan gençleri iyi birer Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı olarak yetiştirmektir. Mezunlar, başta öğretmenlik olmak üzere kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir.

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Haber Yorumları (2)
HOCAM: Hocam sınavdan 41 almışım geçermiyim sizce ?
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GÜLBANU: AÖF iktisat okuyorum sınav sonuçlarına sayenizde hızlı bir şekilde bakmış oldum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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