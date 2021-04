AÖF geçme notu nedir?

Açık Öğretim öğrencileri Bahar Dönemi ara sınavları hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Sınav öğrencisi sınava hazır olmak ve başarılı bir sınav dönemi geçirmek için 2021 AÖF sınavlarının detaylarını araştırıyor. En çok da AÖF geçme notu nedir, konuları merak edildi.

2021 AÖF Bahar Dönemi ara sınavları için hazırlık yapan AÖF öğrencileri sınavlar hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, AÖF geçme notu nedir, nedir?

2021 SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELERDİR?

2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk üniteleri için erişim sayfası açılmıştır. Sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İs¸letme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İs¸letme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF AKADEMİK DURUM NEDİR?

Açıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.

Akademik Durumlar şu şekildedir:

1. Başarılı

2. Uyarı

3. Mezun

Akademik durumunun

• Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu,

• Uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını,

• Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır.

Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi (online) yapılacak olup sürece ilişkin takvim aşağıda verilmiştir.

2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Takvimi

Sınav Giriş Bilgisi Yayım Tarihi: 2 Nisan 2021 Cuma

Sınav Giriş Bilgisi Adresi: https://aosogrenci.anadolu.edu.tr

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri

2 ve 6. Yarıyıl Dersleri 10 Nisan 2021 Cumartesi

11 Nisan 2021 Pazar

12 Nisan 2021 Pazartesi

4 ve 8. Yarıyıl Dersleri 17 Nisan 2021 Cumartesi

18 Nisan 2021 Pazar

19 Nisan 2021 Pazartesi

Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.