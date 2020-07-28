AÖF bölümleri taban puanları açıklandı mı? 2020 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler
Hangi üniversitelerde açıköğretim bölümleri var? YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, 2020 AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. anadolu Üniversitesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF), Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) lisans ve ön lisans bölümleri 2020 taban puanları belli oldu mu?
TYT, AYT ve YDT puanlarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerini derledik. Binlerce öğrenci ÖSYM'nin açıkladığı YKS sonuçlarının ardından açıköğretim taban puanları 2020'yi sorguluyor. Diğer yandan ''hangi üniversitelerde açıköğretim bölümleri var?'' sorusu da en çok aratılanlar arasında yer alıyor. İşte, 2020 açıköğretim bölümleri...
AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) açıköğretim bölümlerinde eğitim görmek mümkün. Açıköğretimde 2 yıllık bvölümlere girebilmek için YKS'nin TYT oturumundan en az 150 puan almak gerekiyor. 4 yıllık bölümler için ise YKS'nin TYT ve AYT sınavlarından sırayla en az 150 ve 170 puana ulaşılmalı.
Açıköğretim 2 ve 4 yıllık bölüm tercihi için taban puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, YÖK Atlas üzerinden 2019 taban puanı, baaşrı sırası ve kontenjan bilgilerine erişebilirler.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) 2 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi.
Adalet.
Aşçılık.
Bankacılık ve Sigortacılık.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri.
Çağrı Merkezi Hizmetleri.
Çocuk Gelişimi.
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) 4 YILLIK BÖLÜMLER
Felsefe
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) 2 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Lojistik
Reklamcılık
Özel Güvenlik ve Koruma
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) 4 YILLIK BÖLÜMLER
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) 2 YILLIK BÖLÜMLER
Adalet
Çoçuk Gelişimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Grafik Tasarımı (Yeni)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve veteriner Sağlık
Marka İletişimi (Yeni)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi (Yeni)
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Yaşlı Bakım
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) 4 YILLIK BÖLÜMLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet