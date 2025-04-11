AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF vize sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri netleşti. Bahar dönemi sınavları öncesinde, öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında "AÖF vize sınavı ne zaman?" ve "AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" soruları yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre AÖF sınavları için detaylar açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF öğrencileri için 2025 bahar dönemi vize sınavları yaklaşırken, sınav tarihleri ve giriş belgeleriyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamasına göre, AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, sabah saat 09:30'da ve öğleden sonra saat 14:00'te olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.