Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu
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Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu Yerlere dökülüp çöp oluyordu, ziraat profesörünün çalışmasıyla çay haline getirildi Antioksidan değeri çok yüksek olan kestane çiçeği çayının bağışıklık sistemini güçlendirme, hastalıklar ve kansere karşı koruma etkisi var Prof. Dr.

Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu

Yerlere dökülüp çöp oluyordu, ziraat profesörünün çalışmasıyla çay haline getirildi

Antioksidan değeri çok yüksek olan kestane çiçeği çayının bağışıklık sistemini güçlendirme, hastalıklar ve kansere karşı koruma etkisi var

Prof. Dr. Serdar: "Kestane çiçeklerindeki antioksidan değeri kestane balından onlarca kat daha fazla"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, kestane çiçeklerinden 'çay' yaptı. Antioksidan değeri çok yüksek olan kestane çiçeği çayının bağışıklık sistemini güçlendirme, hastalıklar ve kansere karşı koruma etkisi olduğu belirlendi.

Atakum ilçesinde bulunan Karagüney Mahallesi sınırları içerisinde bulunan OMÜ Ziraat Fakültesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda birçok çalışma yapan Prof. Dr. Ümit Serdar'ın kestaneler üzerine yaptığı çok sayıda araştırması bulunuyor. İstasyonun çevresinde bulunan kestane ağaçlarından dökülen çiçekleri değerlendiren Prof. Dr. Serdar, insanların içini ısıtacak bir çalışmaya imza attı.

"Kestane çiçeklerindeki antioksidan değeri kestane balından onlarca kat daha fazla"

Yaptığı keşifle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Serdar, "Burada üniversitemizin kestane araştırma istasyonu var. Araştırma istasyonuna yakın olan komşu bahçelerde devasa kestane ağaçlarımız mevcut. Şu anda kestanede çiçeklenme dönemidir. Kestane çiçekleri birkaç yıl öncesine kadar atıl kalıyordu. Biz bu konuda yaptığımız bir çalışma ile kestane çiçeklerinin antioksidan değerlerini incelettik. Bizim mühendislik fakültesinde gıda bölümünde Prof. Dr. İlkay Koca ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sevgi Kolaylı bu çalışmaları yaptılar. Kestane çiçeklerindeki antioksidan değeri kestane balından onlarca kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Biz bunun üzerine kestane çiçeklerinin çay olarak tüketilmesi, çay olarak kullanılması, yine farklı ürünlere işlenmesi konusunda çalışmalar başlattık. Geçen sene yaklaşık 300-350 kilogram kadar Samsun'un ilçelerinde üreticilere kestane çiçeği toplattırdık. Bunları ıhlamur kurutur gibi kuruttuk. Bunları paketleme aşamasındayız. Poşet çay yapımı için bir çalışmamız var" dedi.

"Ekmek ve gofrete katılabilir mi diye çalışma yapıyoruz"

Toplanış ve hazırlanışı hakkında da bilgi veren Serdar, "Kestanenin çiçeklenme dönemi bittikten sonra yere düşen çiçekler toplanıyor. Dolayısıyla bu işlemin ağacın tozlanmasına, döllenmesine hiçbir zararı yok. Ihlamur gibi ağaçtan toplanan bir ürün değil. Direkt yerden toplanıyor. Toplanması da son derece kolay. Soğan çuvalları gibi hava alabilen materyaller içerisine toplanmasını istiyoruz. Hemen bir araya getirdikten sonra serilerek kurutulmasını istiyoruz. Sıcaklık çok yüksek, kızışma olmaması gerekiyor. Açıkta da kurutulabilir. Bunu çay haline getirirken poşet çay gibi bir su bardağı kaynamış su içerisine 2 tane çiçek püskülü koyabiliriz. Ihlamur çayı gibi su içerisine koyarak kaynatabiliriz. Her ikisi de mümkündür. Genellikle bizim tavsiyemiz bir su bardağı için 2 tane çiçek püskülü kullanılmasıdır. Tadı bazı kişiler biraz acı geliyor. Gerekirse bir miktar limon sıkılırsa tadı biraz daha yumuşatılabilir. Gerçekten insanın bağışıklık sistemi güçlendirici, hastalıklara, kansere karşı koruyucu, antioksidan değeri çok yüksek olan bir materyaldir. Biz bunun ekmek yapımında kullanılabilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan gofrete katılabilir mi diye çok farklı konularda çalışmalarımız mevcuttur" diye konuştu.

Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu
Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu
Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu
Antioksidan kaynağı kestane çiçekleri 'çay' oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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