Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
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Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı

Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatro konserleri, Mabet Matiz'in muhteşem sahne performansıyla başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatro konserleri, Mabet Matiz'in muhteşem sahne performansıyla başladı.

Bodrum'da yaz aylarının önemli aktivitelerinden antik tiyatro konserleri başladı. Temmuz ve Ağustos ayı boyunca devam edecek konser serisi, sevilen sanatçı Mabel Matiz ile başladı. Uzun bir aradan sonra hayranları ile açık hava konserinde buluşan Mabel Matiz, "Şükür kavuşturana. Çok heyecanlıyım. Bu akşam bu güzel atmosferde şarkılarımla sizleri gündelik hayattan azıcık da olsa uzaklara götürebilirsem ve o uzaklardan hep beraber el ele geri dönebilirsek çok mutlu olacağım" dedi. Mabel Matiz'i dinlemeye gelenler arasında Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve İzel gibi ünlü isimler de yer aldı. Konser sonunda müzikseverlerin alkışları eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz 'Yaşım Çocuk' şarkısı ile konseri noktaladı.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek etkinliklerde; Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Funda Arar, Sibel Can, Erol Evgin, Ferhat Göçer, Levent Yüksel, Candan Erçetin, Ayta Sözeri, Cem Adrian, Zülfü Livaneli, Buray, Mor ve Ötesi, Gazapizm, Duman, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Karsu gibi sanatçıların dışında genç ve başarılı komedyen Doğu Demirkol ve dünyaca ünlü piyano virtüözü Evgeni Grinko'yu sanatseverlerle buluşacak. - MUĞLA

Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı
Antik tiyatroda konserler Mabel Matiz'le başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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