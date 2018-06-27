Antep Peyniri ve Muskası Tescillendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Muskası ve Antep Peynirinin coğrafi işaret tescil belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 8'e çıkardı.

Eşsiz mutfak kültürüyle ünü Türkiye sınırlarını aşarak UNESCO tarafından dünya Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep, coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısında da rekora koşuyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucu Antep Muskası ve Antep Peynirinin, coğrafi işaret tescil belgesini Gaziantep adına aldıklarını açıkladı. Akıncı, Antep Peynirinin 'Menşe', Antep Muskasının ise 'Mahreç' işaretiyle TÜRKPATENT Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmak üzere tescil edildiğini kaydetti.

Medeniyetlerin beşiği Gaziantep'in asırlık lezzetleri Antep Peyniri ve Muskasının Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak, kentin marka değerleri arasına yenilerini katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, "Marka zenginlerimiz arasına giren yeni ürünlerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Coğrafi işaret Tescil Belgesi almaya yönelik sürdürdüğümüz çalışmalardaki temel gayemiz şehrimizin sahip olduğu değerlerine sahip çıkmak ve onları geleneksel hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak" dedi.

Günümüzde artık ülkeler yerine şehirlerin birbirleriyle yarışır duruma geldiklerini ve marka değerlerini öne çıkarmayı başaran şehirlerin rekabette daha avantajlı duruma geldiklerini vurgulayan Akıncı, "Ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerin yöre ve üretici ekonomisine sağladığı katkılar artık ticari alanda çok daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Bu bağlamda bizde şehrimizin binlerce yıllık mutfak kültürüne ışık tutan lezzet hazinelerini hem koruma altına almak hem de ürüne katma değer kazandırmak için tescil çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru ve Antep Köy Kahkesi olmak üzere toplam 6 ürünümüzün coğrafi işaret tescil belgesini almıştık, bu ürünlere bugün yeni eklenen Antep Peyniri ve Antep Muskası ile tescilli ürün sayımızı 8'e çıkarmış olduk" dedi.

Akıncı, ayrıca Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Pekmezi, Antep Meyan Şerbeti, Gaziantep Oğuzeli Narı, Antep Haylan Kabağı ve Kurusu, Antep Karası Üzümü, Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Kurabiyesi, Antep Biber Salçası, İslahiye Biberi ve Boz İç Antep Fıstığı içinde TÜRKPATENT Kurumuna başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP