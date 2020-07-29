Antalyaspor Başkanı Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum
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Antalyaspor Başkanı Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum"Sezon güzel geçti""Podolski Antalya'da çok mutlu""Maliyeti uygun yıldız transferi olabilir""Taraftar ilk günden beri yanımızda"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı...

29.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:52

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum

"Sezon güzel geçti"

"Podolski Antalya'da çok mutlu"

"Maliyeti uygun yıldız transferi olabilir"

"Taraftar ilk günden beri yanımızda"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçen sezonun değerlendirmesi ve gelecek sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

'SEZON GÜZEL GEÇTİ'

2019-2020 sezonuna kötü başlasalar da Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk, 'Sezon güzel geçti. Özellikle hem yaptığımız transferler, hocamızın da doğru bir seçim olması, takımımızın kaynamasından dolayı iyi bir performans gösterdik. Performansımızın pandemi sonrası da devam etmesi bizi sevindirdi. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam edecek' şeklinde konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNİ OTELİMİZDE GEÇİRDİK, OYUNCULARIMIZ KAFA OLARAK RAHATTI'

Pandemi dönemini iyi yönettiklerini ve performans olarak da istediklerini elde ettiklerini belirten Öztürk, 'Hem puansal olarak hem de performans bakımından yükselişimiz devam etti. Bizim ayrılacağımız vardı; tüm pandemi dönemini otelde geçirdik, Antalya'da otelimizde geçirdik. Oyuncularımız kafa olarak daha rahattı, maçlardan sonra aileleriyle olmanın bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu durum nasıl gidecek, göreceğiz. Bir de bu işin taraftar en önemli kısmı. Taraftarın olmama ihtimali bizi üzüyor. Futbolumuza değer katıyorlar' diye konuştu.

'PODOLSKİ ANTALYA'DA ÇOK MUTLU'

Takımın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin Antalya'da mutlu olduğunu aktaran Öztürk, 'Podolski devam ediyor. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmesi var. Daha da uzun seneler kalmasını isteriz' ifadelerini kullandı.

'MALİYETİ UYGUN YILDIZ TRANSFERİ OLABİLİR'

Transferlerde ekonomik boyutun önemine dikkat çeken ve maliyeti uygun yıldız oyuncuların takıma katılabileceğini dile getiren Öztürk, 'Podolski transferinin nedenlerinden birisi de turizmdi. Mali sıkıntılarımız var. Sadece Antalyaspor olarak değil ülke futbolu olarak mali sıkıntılarımız var. Böyle bakınca da çok mümkün görünmüyor ama ne olacağı belli olmaz. Maliyetleri uygun, yıldız konumunda tanımlanan transferler olabilir ama maliyet kısmı çok önemli' dedi.

'11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİYLE KULÜP REKORU KIRDIK'

Her sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir Antalyaspor için çalıştıklarını anlatan Öztürk, 'Avrupa'ya oynayabilen bir takım olmak istiyoruz. Bu benim için çok önemli. Bir iş yapıyorsan doğru ve tam yapmalısın, hedeflerinin olması lazım. Her yıl Avrupa'ya oynayan bir Antalyaspor yaratmak istiyorum. Taraftarımız da ilk günden beri arkamızda oldu. Biz de iyi gidiyoruz. Bu sene ilk yarı kötüydük ama ikinci yarı toparlanmasını bildik. 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekoru kırdık. Süreklilik önemli ve inşallah onu da sağlayacağız' diye konuştu.

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Her yıl Avrupa'ya oynayan takım yaratmak istiyorum

Kaynak: DHA

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