29.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:58

Antalyalılar zirvede kar, sahilde deniz keyfi yaptı

Antalya kent merkezine 50 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak tutkunları kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı pistte kızakla kayarken, hava sıcaklığının 17 derece olduğu kent merkezindekiler ise sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu, yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini gösterirken turizmin başkenti Antalya, aynı günde iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kent merkezindekiler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sıcak havanın keyfini çıkardı. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra bazıları denize girip, yüzdü.

Antalya'yı 'cennet' olarak niteleyen Onur Çağlayan, üşümediğini ve her gün denize girdiğini söyledi.

Antalya'da yaşayanların çok şanslı olduğunu ve kentin dağlarında kar olmasına rağmen denize girilebilecek bir havasının olduğunu ifade eden Asuman Özkan ise, "Kışın yüzebilmek büyük bir şans. Denizin sıcaklığı havadan iyi. İnşallah bu güzelliğin kıymetini biliriz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bazı kent sakinleri deniz keyfi yaparken, bazıları da aynı anda merkeze yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar keyfi yaptı. Kar kalındığının 25 santimetreye ulaştığı merkezde, günübirlik tatilciler doyasıya eğlendi. Sezon süresince profesyonel kayakçılara da ev sahipliği yapacak merkezde, tatilcilerin bir kısmı kayarken, kimileri de kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Telesiyej ile zirveye çıkan adrenalin tutkunları ise bembeyaz örtü üzerinde heyecanın limitlerini zorladı. Pek çok kişi zirvede kar topu oynayıp bu anların keyfini çıkardı. Merkezde birkaç gün içinde kayak ve snowboard pistlerinin hazır hale gelmesi bekleniyor.

EKVATORA EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Saklıkent Kayak Evi yöneticisi Cuma Özaydın, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sezonun nisan ayına kadar süreceğini tahmin ettiklerini belirten Özaydın, "Saklıkent, ekvator çizgisine en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Pistlerdeki kar kalındığı 25 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki birkaç gün içinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasını umut ediyoruz. Düzgün ve kullanışlı pist oluşturmak için iş makinemiz kar sıkılaştırma çalışmalarına devam ediyor. Kızak pisti hazır. Günübirlik tatilciler kızak yapmaya başladı. Yılbaşı öncesi pistlerimiz tamamen hazır olacak" diye konuştu.

4 PİST KAYAK TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Pistler hakkında da bilgi veren Cuma Özaydın, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 4 pist bulunduğunu söyledi. Profesyonel kayakçıların 'kırmızı pist'i kullandığını anlatan Özaydın, "Bu piste ulaşım Karakaya telesiyejle sağlanıyor. Uzunluğu yaklaşık 4 bin metre. Pistin özelliği, dağın zirvesinden başlaması, sert virajlar ve dik yokuşlar bulunması" dedi.

İkinci pistin ise 1500 metre uzunluğundaki 'siyah pist' olduğuna değinen Özaydın, "Bu pistimize ulaşım yine Karakaya telesiyejiyle sağlanmakta. 'Ara istasyon' diye adlandırdığımız pist, yaklaşık zirvenin yarısında başlıyor. Üst bölgesi kırmızı pistle bağlantılı. Bu pistimiz virajsız ama dik yamaç üzerine kurulu. Orta dereceli kayakçıların kullandığı mavi pistimiz 1500 metre uzunluğunda. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak pist başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip ve genelde profesyonel piste geçmeden eğitim için kullanılıyor. Dördüncü pistimiz ise 300 metre uzunluğundaki 'sarı pist'. Kayak ve snowboard hocaları eşliğinde baby lift ile zirvesine ulaşılan bu pistimiz eğitim amaçlı" diye konuştu.

KIZAK PİSTİ DE BULUNUYOR

Cuma Özaydın, kayak pistlerinin yanı sıra kızak kaymak isteyen ziyaretçiler için de tasarlanmış kızak pistleri olduğunu, bu piste sadece kendi tesislerinde kiralanan kızaklarla girişe izin verildiğini aktardı.

20 YIL ARADAN SONRA KAR GÖRDÜ

Ailesi ile Saklıkent'e gelen Tuğba Aslan, 20 yıl aradan sonra ilk kez kar gördüğünü söyledi. Eşi Hakan Aslan ve oğlu Melihşah Aslan ile geldiklerini anlatan Tuğba Aslan, "Harika, çok güzel bir yer. Dün Konyaaltı sahilindeydim. 30- 40 kilometre mesafede bambaşka bir yere geldim. Çok güzel bir gün geçirdik" dedi.

Eşi ve oğlu ile Saklıkent'in tadını çıkardıklarını aktaran Hakan Aslan ise, "Oğlum ilk kez kar gördü. Eşim de uzun zamandan sonra kar gördü. Kış sezonunda sık sık geleceğiz" ifadelerini kullandı.

SAKLIKENT TUTKUNU

Antalya'da yaşayan Engin Dönere ise sık sık kayak yapmak için Saklıkent'e geldiğini anlattı. Kar kalınlığının henüz kayak için müsait olmadığını belirten Dönere, "Meteoroloji bugün ve yarın kar yağışı olacağını söylüyor. Pazartesi gününden itibaren kayak pistleri de bizler için hazır olacak" diye konuştu.

KAR EĞLENCESİNDEN SONRA DENİZE AYAKLARINI SOKACAKLAR

Akraba ziyareti için Almanya'dan Antalya'ya gelen İrem Çelebi de kuzeni Ele Demirel ile kızak yaptı. Çok eğlendiklerini söyleyen İrem Çelebi, çok eğlendiğini söyledi. Ela Demirel ise "Almanya'dan gelen kuzenlerimle birlikte Saklıkent'te kayak yaptık. Konyaaltı sahilinde de yüzüp eğleniyoruz. Çok güzel zaman geçiriyorum. Buradan sonra sahilde yürüyüp, ayaklarımızı denize sokmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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