ANTALYA (İHA) - - Antalyalı balıkçıların dev orkinos ile 4 saat süren mücadelesi

Sabah erken saatlerde oltaya takılan 140 kilogram ağırlığındaki balık 4 saatlik mücadelenin ardından yakalandı

Dev balığı limanda gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi

ANTALYA - Antalya'da balıkçıların, oltayla 4 saatlik mücadele sonucu 140 kiloluk orkinos avı büyük mücadeleye sahne oldu. Balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos balığı, limanda büyük şaşkınlık oluşturdu. Yaklaşık 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki balığı gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da Balıkçı Barınağından balıkçı teknesi ile sabah 05.00 sıralarında denize açılan profesyonel balıkçı Yusuf Kara ve amatör balıkçı Coşkun Demir, yaklaşık 15 gün önce izine rastladıkları orkinos balığının bulunduğu alana yeniden gitti. İki isim yaklaşık 30 dakika süren avlanmalarında oltalarına, dev bir balık takıldı. Oltaya takılan, 1.70 boyunda, yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki orkinos, amatör balıkçıların içinde bulunduğu tekneyi açığa sürükledi. 2 balıkçı diğer balıkçıların da yardım etmesi ile balığı 4.5 saat sonra tekneye aldı. Balıkçı Barınağı limanına getirilen balık burada 4 kişinin yardımı ile iskeleye çıkarıldı. İskelede dev balığı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. İsteyen vatandaşlar balık ile bol bol fotoğraf çektirdi.

"Sürükledikten sonra yaklaşık 4.5 saat mücadelemiz oldu"

Normalde avukatlık yaptığını belirten Coşkun Demir, "Balığı biz 15-20 gün öncesinden gördük. Yakalamak için çok emek verdik. Kısmet bugüne oldu. Sabah 05.30 gibi balık oltamıza tutundu. Bizi açığa sürükledi. Sürükledikten sonra yaklaşık 4.5 saat mücadelemiz oldu. Çok güçlü bir balık. 140 kilo bandında. Çekmesi çok zor. Nasip bugün oldu. 10 kez çıktık alamadık, bugün aldık. Allah herkese nasip etsin. Antalya'da çok nadir görünen bir balık. Antalya'da rekor oldu diyebilirim" dedi.

"Çok uğraştık. 2 haftadır hazırlık yaptık"

11 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Yusuf Kara ise, "Herkesin hayali gibi bizim de hayalimiz en büyük balığı yakalamaktı. Bu benim Antalya'da bu şekilde tuttuğum ikinci balığım oldu. Çok uğraştık. 2 haftadır hazırlık yaptık. Büyük mücadele verdik. Bizi çok uğraştırdı. Ortalama 140 kilo civarında. İsteyen arkadaşlara parçalayarak vereceğiz" sözlerine yer verdi.