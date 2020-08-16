ANTALYA Yazar Cüceloğlu'na kasaplardan 'şefkat' tepkisi Yazar Cüceloğlu'na kasaplardan 'şefkat' tepkisiPSİKOLOG-yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'Meslek Seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında şefkatli insanların kasaplık mesleğini yapamayacağını söylemesine kasaplar...

Yazar Cüceloğlu'na kasaplardan 'şefkat' tepkisi

PSİKOLOG-yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu 'Meslek Seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında şefkatli insanların kasaplık mesleğini yapamayacağını söylemesine kasaplar tepki gösterdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, Cüceloğlu'nun kasaplardan özür dilemesini istedi.

Psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, 9 Ağustos'ta sosyal medya hesabından gençlere meslek seçimleri hakkında önerilerde bulundu. Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun canlı yayının 28'inci dakikasında, 'Bazı işler şefkatli olmamayı gerektiriyor. Şefkatli bir insan şefkatli olmamayı gerektiren bir işte bulunduğu zaman mesela kasap olsa. Olmaz işte" diye örnek verdi. Doğan Cüceloğlu da eşinin sözlerine 'Evet' diye gülümsedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Cüceloğlu'nun kasaplardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. İlkokul mezunu olduğunu hatırlatan Yardımcı, hiçbir mesleği küçümsemediğini söyledi. Her mesleğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Yardımcı, 'Bunların yaptığı yanlış. Bizim yaptığımız meslekte şefkatli olmayan, şefkatsizler kasaplık yapıyormuş. Biz onlardan daha şefkatliyiz. Çünkü biz insan sağlığı için temel gıda maddesi üretiyoruz. Sen bizim şefkatli olup olmadığımızı nereden biliyorsun sayın hocam' Sen önce şefkatliysen mesleğe dil uzatmamalısın. Kasaplık mesleğinden 25 bin kişi ekmek yiyor" dedi.

Cüceloğlu çiftinin özür dilemesini beklediğini belirten Osman Yardımcı, 'Eğer hocadan, eşinden özür gelmediği takdirde gerek federasyon gerekse oda olarak adli mercilere başvuracağım. Bunu hakaret sayarım" diye konuştu.

Kasaplığın kötü bir meslek olmadığını vurgulayan Yardımcı, 'Tabi ben cahilim ama o okumuş. Demek cahil oymuş ki bu mesleği kötüledi. Şefkatsiz kasap olsaydık, ulu orta hayvanları keserdik. İnsan sağlığına ve hijyenine bakmazdık. Kasaplık mesleğini küçük gören ve yalan yanlış konuşan kişileri şiddetle kınıyorum. Et dünyanın en iyi şeyi. Kan hücrelerini yenileyen tek gıda maddesidir. Hocamın hanımıyla çıkıp alay eder gibi gülerek bunları söylemesini yadırgıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA