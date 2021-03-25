Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
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Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapmak için çıktığı yaylada aniden rahatsızlanan Remzi Solak (54), hava koşulları nedeniyle bulunduğu yere kurtarma helikopteri inemeyince, kurtarma ekiplerinin 7 saatlik operasyonu sonrasında hastaneye götürülebildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapmak için çıktığı yaylada aniden rahatsızlanan Remzi Solak (54), hava koşulları nedeniyle bulunduğu yere kurtarma helikopteri inemeyince, kurtarma ekiplerinin 7 saatlik operasyonu sonrasında hastaneye götürülebildi.

Manavgat'ın Sevinç Mahallesi'nde bulunan Boyoz (Moys) Yaylası'nda çobanlık yapan Remzi Solak, aniden mide rahatsızlığı geçirdi. Sağlık ekiplerini arayıp, durumunu bildiren Solak için bölgeye kurtarma helikopteri yönlendirildi. Ancak olumsuz hava şartları ve engebeli arazi nedeniyle helikopter iniş yapamayınca devreye Manavgat İHH, UMKE ve AFAD arama kurtarma ekipleri girdi.Engebeli arazide 4 kilometrelik bir yolu yürüyerek kat eden kurtarma ekipleri, Remzi Solak'ı 200 metrelik uçurumun olduğu engebeli arazide bulunduğu yerden alarak, 7 saatlik bir çalışmanın ardından aşağıda bekleyen ambulansa taşıdı. Solak ambulans ile tedavisinin yapılması için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu
Yaylada mahsur kalan hasta için 7 saatlik kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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