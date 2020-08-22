ANTALYA Yanan evine değil bıldırcınlarına ağladı Yanan evine değil bıldırcınlarına ağladıAntalya'da Orhan Doğan'a (38) ait gecekondu çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yanan evine değil bıldırcınlarına ağladı

Antalya'da Orhan Doğan'a (38) ait gecekondu çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde uyurken komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarılan Doğan, itfaiyenin çalışmasını izlerken, evine değil yanan 3 bıldırcınına üzüldüğünü söyledi. Doğan, "Olan bıldırcınlarıma oldu. Onlar benim dostumdu" diye ağladı.

Polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren yangın saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3581 sokaktaki bir gecekonduda meydana geldi. Orhan Doğan'a ait gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, evde uyuyan Orhan Doğan'ı da dışarı çıkardı. Alevlerin sardığı ev, itfaiye ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, evin içerisinde yaptığı incelemede kafes içinde duran 3 bıldırcının da yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kendisine arkadaşlık eden 3 bıldırcının yanarak öldüğünü öğrenen Orhan Doğan, gözyaşı dökerek, "Ben sokakta da yatarım. Evin yanması umurumda değil, bıldırcınlarım yandı. Her gün onlar öter ben dinlerdim. Yumurta yaparlardı. Onlar benim arkadaşımdı. Şimdi hepsi bulut oldu" dedi.

Kaynak: DHA