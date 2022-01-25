Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (3)

EN ÇOK ÇOCUKLAR EĞLENDİAntalya'ya 29 yıl sonra yağan kar büyük heyecan yaşatırken, kentte en çok çocuklar eğlendi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - EN ÇOK ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Antalya'ya 29 yıl sonra yağan kar büyük heyecan yaşatırken, kentte en çok çocuklar eğlendi. Özellikle Döşemealtı ilçesinde bastıran kar, her tarafı beyaza bürüdü. Palmiye ağaçlarını da süsleyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. Ailesi ve arkadaşlarıyla karın tadını çıkaran Buğlem Uyar (11), kar topu oynarken kendisini çok iyi hissettiğini belirterek " Antalya'ya kar yağması, çok güzel bir duyguymuş. Aslında karın yağacağını söylüyorlardı ama bu kadar beklemiyordum. Antalya'ya göre çok kar yağdı" dedi.

Bu arada kentte kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Çok sayıda araç maddi hasarlı kazalara karışırken, trafikte de aksamalar yaşandı.