Antalya ve Muğla başta olmak üzere 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı

Türkiye, yangınlarla mücadelede 8. gününde. Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'deki yangınlar devam ederken, Hatay'dan da bir kötü haber geldi. Dörtyol ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.