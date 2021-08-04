Antalya ve Muğla başta olmak üzere 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı
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Antalya ve Muğla başta olmak üzere 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı

Antalya ve Muğla başta olmak üzere 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, yangınlarla mücadelede 8. gününde. Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'deki yangınlar devam ederken, Hatay'dan da bir kötü haber geldi. Dörtyol ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

161 YANGIN KONTROL ALTINDA

Alevlerle mücadelenin 8. gününde, İletişim Başkanlığı, Türkiye'deki son durumu açıkladı. 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında birçok şehirde orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 161'i kontrol altına alındı.

HATAY'DA DA YANGIN BAŞLADI

Yangınlarla ilgili bir kötü haber de Hatay'dan geldi. Dörtyol ilçesi Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay ile birlikte, ülke genelinde 14 noktada yangınların devam ettiği iller şöyle:

  • Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
  • Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
  • Isparta: Eğirdir
  • Denizli: Tavas, Güney
  • Aydın: Karacasu
  • Hatay: Dörtyol
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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