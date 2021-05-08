ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR
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ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor.

*- Bu yıl rekoltede düşüş olsa da kirazın kilosu 50 liradan alıcı bulması, üreticinin yüzünü güldürdü.

Gazipaşa'nın 500- 800 rakımları arasındaki Çile, Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahallelerinde 3 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bölgede, yılda yaklaşık 2 bin ton rekolte elde ediliyor. Bir kiraz ağacından yaşına göre 50 ile 300 kilo arasında ürün elde ediliyor. Bu yıl nisan ayı ilk haftasında çıkan turfanda kiraz 50 liradan alıcı buldu. Rekolte düşüklüğünden yakınan üreticinin yüzünü, kirazın fiyatı güldürdü.

REKOLTE DÜŞTÜ

Doğanca Mahallesi'nde kiraz üreticisi Hayri Özcan (65), kiraz hasadına nisan ayının ilk haftası başladıklarını belirterek, "20 dekar alanda kiraz üretimi yapıyorum. İlk hasadımız 50 liradan alıcı buldu. Bahçemizde erkenci bilinen Burlent cinsi kirazlarımızı hasat ediyoruz. Bu cins erken yetişir, sapları kısa olur. Bu yıl verim çok düşük. 20 yaşındaki bir ağaçta en az 100 kilo kiraz olması gerekirken, bu yıl 20 kilo kadar oluyor. Hava şartlarından dolayı kiraz tutumu olmadı ağaçlarda" dedi.

Doğanca Mahallesinde kiraz tüccarlığı yapan, aynı zamanda üretici Ahmet Demirtaş ise "Bu yıl hava şartlarından dolayı kiraz rekoltemiz biraz düşük. Fiyatlar iyi ama tonaj olarak geçen yılları yakalayamadığımız için sıkıntı var. Şu an erkenci kirazı 50 liradan alıyoruz. Erkenci kiraz sonrası Napolyon cinsi kirazları hasat etmeye başlayacağız. Umarım ihracat iyi olur" diye konuştu.

Kiraz bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını söyleyen Sultan Özcan (55) ise "Kiraz hasadımıza başladık. 100 lira yevmiye alıyorum. Evimin geçimine katkı sağlıyorum. İş olduğu sürece her gün çalışıyorum" dedi.

ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR
ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR
ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR
ANTALYA TURFANDA KİRAZ, 50 LİRADAN ALICI BULUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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