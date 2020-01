: Antalya the land of legends'ta sömestir yoğunluğu

15.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:43

The Land of Legends'ta sömestir yoğunluğu

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends'ta sömestir tatili öncesi rezervasyonlar dolma noktasına geldi. The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Çok az sayıda yerimiz kaldı" dedi.

İş insanı Fettah Tamince tarafından 2017 yılında yaptırılan ve kurulduğu günden sonra bölge turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen The Land of Legends'te sömestir dolayısıyla rezervasyonlar yoğunlaştı. 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla kurulan The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, 17 Ocak Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla başlayacak sömestir tatili için rezervasyonların çok iyi olduğunu ve az bir yerleri kaldığını söyledi.

'EFSANE BİR PROGRAM HAZIRLADIK'

Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Havaların güzel gitmesi, misafirlerin erken rezervasyon konusunda bilinçlenmesi, sömestiri yüksek dolulukta geçirmemizi sağlayacak. Şimdiden doluluğumuz var. Çok az sayıda yerimiz kaldı. Bulunduğumuz The Land of Legends'ta herkes kendi efsanesini yaşıyor. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak içeride ve dışarıda tüm aktiviteleriyle beraber yine güzel, efsane bir program hazırladık. Sömestirde Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi buradaki aktivitelere bekliyoruz. Sömestir tatiline yüksek doluluklarla gireceğiz" dedi.

'TÜM DÜNYADAN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR'

Ara tatil uygulamasının da çok başarılı geçtiğini, önlerinde sömestir tatili olduğunu kaydeden Çetin Pehlivan, "Onu da dolu dolu geçireceğiz. Tamamıyla iç pazarımızı destekleyen, daha çok iç pazarda dinamikleri tetikleyen ara tatiller, turizme ve ekonomiye büyük can veriyor. Turizmciler olarak çok mutluyuz. Konseptimiz gereği dünyadaki tüm okul tatillerinde, tüm dünyadan ziyaretçilerimiz var. Antalya da bu anlamda pastasını yükseltiyor. Biz The Land of Legends olarak tüm dünya ülkelerine hizmet ediyoruz. Yüksek doluluklarımızın ana nedeni bu. Biz burada yeni bir destinasyondan bahsediyoruz. Çocuklar buraya geldiklerinde her şeyleriyle mutlu oluyor. Çocuklar mutlu olunca, aileler de mutlu oluyor. Bizim mutluluğumuzun en büyük kaynağı bu" diye konuştu.

70'TEN FAZLA SU KAYDIRAĞI

Son teknoloji su kaydırakları, beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, Water Typhoon Coaster (su roller coasterı), cam bölmeli havuzun yanı sıra mini hayvanat bahçesinin bulunduğu The Land of Legends etkileyici mimarisiyle büyülüyor. 70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu Theme Park ve alışveriş merkezlerinin bünyesinde bulunduğu The Land of Legends'ta 145'i birbiriyle ortak geçişe sahip 380 deluxe, 20 suit, 1 de Kingdom suit olmak üzere toplam 401 odalı Kingdom Otel'i bulunuyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu