Antalya sokağa çıkma yasağına uyuyor Antalya sokağa çıkma yasağına uyuyor Polis sokakta gördüğü herkesin kimlik kontrolünü yaptı Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Antalya sokağa çıkma yasağına uyuyor

Polis sokakta gördüğü herkesin kimlik kontrolünü yaptı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Polis kent genelinde kontrollerini sıklaştırdı, kimlik kontrolü yapıp uyardı.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Turizm kenti Antalya'da güne yasakla uyandı. Şehrin tüm kavşaklarında sivil ve üniformalı polis ekipleri görev aldı. Ekipler sahil, park ve plaj bölgelerinde görevlerine devam ederken, normal günlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda görev aldı. Polis ekipleri seyir halinde olan tüm araçları durdurup, mesleklerini sordu, kimlik kontrolü yaptı. Sokakta olan vatandaşların çoğunun yasak kapsamı dışında olan mesleklerden olduğu belirlendi. Polis yaya olarak giden bir kişiye ne iş yaptığını ve böyle gidemeyeceğini evine otelin servisiyle gidebileceğini ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi.

Yaya trafiğinin yok denecek kadar az olduğu Antalya'da sadece mesailerinden dönenlerin evlerine gittiği görüldü. Kentin simge caddelerinden Güllük, Yüzüncü Yıl Bulvarı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Kaynak: İHA