Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına Özçelik seçildi

06.10.2019 19:22

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığını Niyazi Özçelik kazandı.



Antalya'da 5 bin üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın seçimli olağanüstü genel kurulu, Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Polis, olumsuzluklara karşı spor salonunun etrafında geniş güvenlik önlemi aldı, oy kullanmak isteyenleri üst araması yapıldı.Antalya Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı Bayram Dal'ın divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Alkan, Niyazi Özçelik ve Hüseyin Aksoy yarıştı. Sabah 10.00'da başlayan seçimlerde adayların isimleri tek tek açıklandığında eşi cezaevinde bulunan Ayşe Alkan gözyaşlarını tutamadı.



Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Oyların sayımı esnasında kalabalık gruplar heyecanla sonucu bekledi. Seçim sonuçlarına göre 3 dönemdir rakibi Mehmet Ali Alkan'a karşı seçim kazanan Niyazi Özçelik 1749 oy aldı. Mehmet Ali Alkan ise 1249 oy alabildi. Özçelik, seçimleri en yakın rakibine karşı 500 oy farkıyla kazandı. Üçüncü aday Hüseyin Aksoy ise 356 oy alabildi. Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından salon önünde bekleyen kalabalık Özçelik'i omuzlarına aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA