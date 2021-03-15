ANTALYA Sağlık Emekçileri Parkı açıldı

Sağlık Emekçileri Parkı açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı zamanda bir yenilenebilir enerji santrali gibi çalışan Sağlık Emekçileri Parkı'nın açılışını yaptı. Başkan Uysal, "Aslında park, kısmen sağlık çalışanlarımız gibi. Kendine yetmeye çalışıyor. Mevcut koşullar ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışıyor. Toplumu ve insanı için çalışıyor" dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin koronavirüs pandemisiyle canı pahasına mücadele eden ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerine adadığı 'Sağlık Emekçileri Parkı' düzenlenen törenle açıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında yer alan 2 bin metrekarelik parkın açılışına Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası temsilcileri, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, belediye meclis üyeleri katıldı.

'EN ÇOK FEDEKARLIĞI ONLAR YAPTI'

Başkan Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, dünyanın hiç tanımadığı, bilmediği bir felaketi yaşadığını söyledi. İnsanlarının hayatlarını kaybettiğini, çok ağır hastalık süreçleri geçirdiğini, evlerine kapandığını ve pandeminin sosyo-ekonomik buhranlara neden olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Bu süreçte, 'Hepimiz çok fedakarlık ediyoruz' diyebilirim. Ama en çok, yaşamını ortaya koyarak, fedakarlık eden sağlık çalışanlarımız olmuştur" dedi. SADECE BİR TEŞEKKÜR DEĞİL

Muratpaşa Belediyesi'nin hizmete açtığı Sağlık Emekçileri Parkı'nın bu anlamda bir teşekkürün ifadesi olduğu kadar sağlık çalışanlarının hatırlanması ve sorunlarına ilişkin farkındalığın oluşturulması anlamında kamusal bir görevi de yerine getirdiğini dile getiren Başkan Uysal, bu süreçte 140 hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanın covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun çok üzücü olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bu süreçte pandemi dışında kötü muameleye maruz kalan sağlık çalışanımız oldu. Bunu bir an önce atlatmayı temenni ediyoruz" dedi.

KENDİNE YETEN PARK

Açılışı yapılan Sağlık Emekçileri Parkı'nın yenilenebilir enerji sistemine sahip Türkiye'deki ilk park olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Bu park kendine yeten bir park. Bütün masrafını 3- 3.5 yıl içinde amorti eden, aydınlatması dahil kendi kendine üreten, yerden su çekmeyi kendi kendine yapan bir park. Aslında park, kısmen sağlık çalışanlarımız gibi. Kendine yetmeye çalışıyor. Mevcut koşullar ne olursa olsun ayakta kalmaya çalışıyor. Toplumu ve insanı için çalışıyor."

SAĞLIKÇILARDAN TEŞEKKÜR

Antalya Tabip Odası Başkanı Şahin ise sağlık çalışanlarının pandemi döneminde toplumdan 9 kat daha fazla hastalandığını söyledi. Pandeminin ilk günlerinde takdirle karşılanan, alkışlanan sağlık emekçilerinin görünmez olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Hepimize, topluma seslendiler. 'Tükeniyoruz, ölüyoruz. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz' dediler. Bütün meslektaşlarımız, özverili ve fedakarca çalıştı. Onun için Muratpaşa Belediyesi ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir farkındalıktır. Bizi görmektir, işitmektir. Hatırlanmaktır. Önlenebilir bu hastalıktan toplumuzu ve sağlık çalışanlarını korumamamız lazım. Onun için hep birlikte, topyekun, yerel yönetimlerle, dayanışmayla, toplumu 'hastalık mı açlık mı' ikilemine sokmadan mücadele etmeye devam edeceğiz."

TEMİZ ENERJİ SANTRALİ

Muratpaşa Belediyesi'nin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında açılışını gerçekleştirdiği Sağlık Emekçileri Parkı, şehir şebeke elektrik sisteminden tamamen bağımsız olarak ihtiyacı olan tüm elektrik enerjisini kendisi üretiyor. Parkta yeralan güneş enerji panelleri, güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor ve parkın süs havuzundaki değirmeni döndürüyor. Gün boyu dönen değirmen pilleri şarj ediyor ve güneşin batmasıyla birlikte parkın lambaları yanmaya başlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemi üzerine kurulu ve hidroelektrik enerji sistemin de küçük bir örneğinin yer aldığı parkta ayrıca cep telefonu, tablet şarj edilmesini sağlayacak usb bağlantı noktaları da bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı