ANTALYA Öğrenciler 'Hababam' misali açık havada ders yapıyor Öğrenciler 'Hababam' misali açık havada ders yapıyorAntalya'nın Manavgat ilçesindeki ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine, okul bahçesinde açık havada yetiştirme kursu veriliyor.

Öğrenciler 'Hababam' misali açık havada ders yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine, okul bahçesinde açık havada yetiştirme kursu veriliyor. Açık hava sınıfında dersler 'Hababam Sınıfı' filminde hafızalara kazınan sahnelere benzer şekilde işleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine, yüz yüze eğitim kapsamında destekleme ve yetiştirme kursu verileceğinin açıklanmasının ardından Manavgat Belenobası Ortaokulu müdür, idareci ve öğretmenleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınıf yerine açık havada ders yapmaya karar verdi. Okul bahçesindeki çam ağaçlarının altında kurulan sınıf, öğrencilerin de beğenisini topladı. Açıkhava sınıfında, öğrenciler için sıralar, öğretmen masası, tahta, Atatürk portresi, Türkiye ve dünya haritaları gibi bir derslikte olması gereken her türlü ekipman yer aldı. Sabah ders boyunca çıkarmadıkları maskeleriyle okula gelen öğrenciler, ilk olarak öğretmen masası üzerindeki dezenfektan ile ellerini dezenfekte ederken, her ders girişinde bunu tekrarlıyor. Öğrencilerin oturduğu sıralar arasında da sosyal mesafe korunuyor. Teneffüslerde ise yine sosyal mesafe korunarak oyunlar oynanıyor.

Sınıfın etrafındaki etraftaki çam ağaçlarını, Hababam Sınıfı filminden çekilmiş fotoğraflar süsledi. Derse giriş zili Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' kıyafetli görevli kadın tarafından nostaljik el ziliyle çalınırken, teneffüslerde ise Hababam Sınıfı'nın müziğinden oluşan elektronik zil çalıyor.

Okul bahçesinde oluşturulan sınıfta açık havada ders yapmanın başta sağlık olmak üzere her açıdan kendilerine yarar sağladığını belirten 8'inci sınıf öğrencilerinden Sıla Derin, "Koronavirüs nedeniyle okulumuzdan ve derslerimizden yaklaşık 6 ay uzak kaldık. Destekleme ve yetiştirme kursumuzu böyle bir ortamda yapmak bizleri mutlu ediyor. Açık havada kuş sesleri arasında ders yapıyoruz. Derslerimizi aksatmazken, tedbiri de elden bırakmıyoruz. Maskemizle okula gelip gidiyoruz. Derse başlamadan önce elimizi dezenfekte ediyor, her ders arasında bunu tekrarlıyoruz. Sosyal mesafenin korunduğu aralarında en az 1- 1.5 metre mesafe olan sıralarda tek kişi oturuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta okul müdürümüz ve idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA