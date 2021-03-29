Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz'de su altı temizliği yapıldı

Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz göletinde yapılan su altı temizliğinde halı, inşaat malzemeleri ve traktör lastikleri gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgöz göletinde yapılan su altı temizliğinde halı, inşaat malzemeleri ve traktör lastikleri gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Komitesi ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu tarafından, kirliliğe dikkat çekmek amacıyla su altı etkinliği düzenlendi.

Liderliğini Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu tarafından gerçekleştirilen dalışla Antalya'nın doğal su kaynakları arasında yer alan Kırkgöz'e bırakılan atıklar su yüzüne çıkarılırken, etkinliğin diğer katılımcıları da gölet çevresinde temizlik yaptı.

Dalışın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Gökoğlu, Kırkgöz'ün dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu ancak insanlar tarafından acımazsız bir şekilde kullanıldığını belirterek, her türlü atığın hem suyun altında hem de çevresinde bulunduğunu belirtti.

Gökoğlu, "Şişeler, ayakkabılar, halı, masa, çocuk bezleri ve traktör lastiğine kadar akla gelecek her türlü atığı suyun hem altında hem de üstünde görebildik. Kırkgöz, Antalya'nın en önemli su kaynaklarından biri. Antalya'nın yeşil dokusuna katkı sağlayan en önemli damarlar arasında yer alan bir su kaynağı. Önemli bir su kaynağının böyle kirletilmesi gerçekten üzüntü verici." dedi.

6 kişilik ekiple dalış yaptıklarını kaydeden Gökoğlu, temizliğin yeterli olmadığını, çözümün bölgeyi korumaktan geçtiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş