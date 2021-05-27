ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM

Turizm kenti Antalya, sabah saatlerinde nem bulutları arasında kayboldu.

Turizm kenti Antalya, sabah saatlerinde nem bulutları arasında kayboldu.

Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi. Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü.

Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu. Konyaaltı sahiliyle birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı