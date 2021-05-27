ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm kenti Antalya, sabah saatlerinde nem bulutları arasında kayboldu.

Turizm kenti Antalya, sabah saatlerinde nem bulutları arasında kayboldu.

Kenti yukarıdan görme imkanı sağlayan Kepez seyir terasından çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 85 olarak belirlendi. Toroslar nem bulutlarından görünmezken, görüş mesafesi de oldukça düştü.

Kent merkezindeki binalar da bulutlar arasında kayboldu. Konyaaltı sahiliyle birlikte Antalya Körfezi de nem bulutları nedeniyle görünmedi.

ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM
ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM
ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM
ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANTALYA NEM BULUTLARINA TESLİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:11:11. #1.11#

title