Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal doktor önlüğünü giyip hastanede mesai yaptı
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Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal doktor önlüğünü giyip hastanede mesai yaptı

07.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:16
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal doktor önlüğünü giyip hastanede mesai yaptı

Göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Gündoğmuş ilçesinde çocukları ve yaşlıları göz taramasından geçirdi.

Göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Gündoğmuş ilçesinde çocukları ve yaşlıları göz taramasından geçirdi.

Doktor önlüğünü giyerek Gündoğmuş Devlet Hastanesinde tam gün çalışan Çokal, öğle yemeğini de hastanenin yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla yedi.

Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Çokal, kendisine iletilen talepleri not alarak ilgili makamlara ve birimlere iletti.

Çokal, yaptığı açıklamada, göz taraması fikrinin bir süre önce ilçeye yaptığı ziyarette gündeme geldiğini söyledi.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ile planlama yaptıklarını anlatan Çokal, "Başkanımız gerekli duyuruları yaptı. Doktor önlüğümüzü giydik, devlet hastanemizde tam gün mesaimizi yaptık. Göz rahatsızlığı olan çocuklarımızı, büyüklerimizi ve hemşehrilerimizi muayene ettik." dedi.

Tarama sırasında çocuklarla bol bol sohbet ettiğini vurgulayan Çokal, bir doktor olarak çocukların yerinin kendisinde başka olduğunu belirtti.

Bir çocuğun hayata daha güzel bakabilmesini sağlamanın verdiği mutluluğunun tarif edilemez olduğunu ifade eden Çokal, şöyle devam etti:

"Onlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Enerjileri sizi etkisi altına alır. Kaç kişiyi muayene ederseniz edin yorgunluk hissetmezsiniz. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Kovid-19 en çok onları etkiledi. Sınıflarından, arkadaşlarından uzak kaldılar. Diledikleri gibi oyun oynayamıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceğini açıklaması onları çok mutlu etmiş."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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