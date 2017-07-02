Antalya Meis- Kaş Arasında Kulaçlar Dostluk Için Atıldı

Meis- Kaş arasında kulaçlar dostluk için atıldı



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meis- Kaş Yüzme yarışlarında sporcular, barışa ve dostluğa kulaç attı.



Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 13'üncüsü düzenlenen Meis- Kaş Yüzme yarışlarına 29'u İngiltere, Hollanda, ABD, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan olmak üzere 179'u erkek toplam 234 sporcu katıldı. Kaş'ın kardeş şehri Yunanistan'ın Meis Adası'ndan başlayan yüzme yarışlarının en yaşlı sporcusu 70 yaşındaki Ali Birol Yüceler, en genç katılımcısı ise 14 yaşındaki Batu Aydinç oldu. Yüzücüler, sabah erken saatlerde hazırlıklarını yaptıktan sonra yatlarla yarışın başlangıç noktası olan Meis Adası'na geçti. Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer ve Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos'un işaretiyle yüzücüler denize atlayarak Meis Adası'ndan Kaş'a doğru kulaç attı.



Meis Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Ahladrotis, katılımın fazla olmasından memnun olduğunu söyledi. Başkan Ahladrotis, "Yarışmanın bu tarafı olmaktan çok mutluyuz. En iyi olan kazansın. Kaş ve Meis atalardan kalma dost. Buradan Atina ve Ankara'ya, sesleniyorum; biz dostuz, kardeşiz. Bu dostluğu hiç kimse, hiçbir neden bozamaz" dedi. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de "Yüzücülerimiz kıtalararası dostluk, Türk- Yunan dostluğu, Kaş- Meis kardeşliği, dünya barışı için kulaç atacak" diye konuştu.



44 DERECEDE KULAÇ ATTILAR



Hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği ilçede, yüzücüler 7.5 kilometrelik kulvarda kulaç attı. Zorlu yarışta Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer de bir süre yüzerek sporculara eşlik etti, destek verdi. Büyük çekişme içinde geçen yarışın genel klasmanında erkeklerde 2 saat 14 dakika 3 saniyelik derecesiyle eski milli yüzücü Bekir Emrah Gemicioğlu birinci, 2 saat 22 saniyelik derecesiyle Ümit Kemal Cengiz ikinci, 2 saat 4 dakika 30 saniyelik derecesiyle Dursun Saru üçüncü oldu. Kadınlarda ise 2 saat 31 dakika 41 saniyeyle Aysu Türkoğlu birinci, 2 saat 33 dakika 44 saniyeyle Bahar Ataner ikinci, 2 saat 40 dakika 12 saniyeyle Fatma Merve Koçak üçüncü oldu.



Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer tarafından verildi. Erkeklerde birinci olan Bekir Emrah Gemicioğlu, yarışmanın çok zorlu olduğunu, ancak birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.