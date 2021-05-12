ANTALYA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA OTURAN ADAMA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
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ANTALYA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA OTURAN ADAMA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

ANTALYA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA OTURAN ADAMA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da Sevinç Ç.(32) kullandığı otomobil, lastiği patlayınca düz yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çaptı.

Antalya'da Sevinç Ç.(32) kullandığı otomobil, lastiği patlayınca düz yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çaptı. Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve Abdullah Tezel'in otomobil ile duvar arasına sıkıştığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç Ç. yönetimindeki 07 ADE 615 plakalı otomobilin, iddiaya göre, virajda arka lastiklerinden biri patladı. Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdullah Tezel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Sevinç Ç. ifadesinde, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve Abdullah Tezel'in otomobil ile duvar arasına sıkıştığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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