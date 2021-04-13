ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ
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ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 süreciyle birlikte üretim bantlarına yeni ürünler dahil eden kozmetik firmaları, el ve vücut temizliğinde anti bakteriyel özelliği olan, aynı zamanda cilt dostu sabun üretimine ağırlık verdi.

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Covid-19 süreciyle birlikte üretim bantlarına yeni ürünler dahil eden kozmetik firmaları, el ve vücut temizliğinde anti bakteriyel özelliği olan, aynı zamanda cilt dostu sabun üretimine ağırlık verdi.

Yüzde 100 bitkisel yağlardan elde edilen sabunlar, alkol oranı yüksek dezenfektanlara alternatif olarak vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Antalya'da yıllık 250 ton sabun üretiminin yapıldığı bir kozmetik firmasının üretim bantları, koronavirüs salgınıyla birlikte kişisel temizlik ürünleri üretmek için gece gündüz çalışıyor. 40'tan fazla sabun çeşidiyle dikkati çeken firma, sabunları bitkisel yağlar ve ekstratlardan üretiyor. Sabunlar çeşitlerine göre kolojen, keratin, gliserin ve panthenol içeriğiyle de cildin PH dengesini koruyup besliyor, aynı zamanda el ve vücutta bakteri barınmasına izin vermiyor.

Alkol oranı yüksek dezenfektan ve kolonyaların hijyeni sağlarken aynı zamanda temas ettiği yerleri kurutarak egzama ve deri döküntüsü gibi sorunlar yarattığını anlatan firma sahibi Kamuran Bağırsakçı, insanların ciltlerine zarar vermeyen, bir o kadar da koruyucu ürünler aradığını söyledi. Bağırsakçı, "Sabun Türk toplumunun yüz yıllardır kullandığı en önemli temizlik ürünü. Koronavirüs salgınıyla birlikte dezenfektanlara ilgi arttı. Fakat kimyasal dezenfektanlar ellerde çatlama, kuruluk ve egzama gibi rahatsızlıklar yapıyor. Tüketicinin talebi doğrultusunda organik yağlardan oluşan anti bakteriyel sabun üretimine geçtik. Sabunlar aşındırıcı içermez. Cildi nazikçe temizleyerek PH dengesi ciltle uyumludur. Sabun, ciltte yoğun ve kalıcı koku bırakır. Gün boyu ciltte tazelik ve temizlik hissi uyandırır" dedi.

Birbirinden güzel kokularının yanı sıra bitkisel yağlardan elde edilen sabunların doğallığıyla ilgi çektiğini sözlerine ekleyen Bağırsakçı, "Yeni sezonda orman meyve kokulu, limonlu, Hindistan cevizli, ardıç yağlı kara katran sabununun cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Yaz sıcaklarında cildin nefes alması için de aloevera sabunu tercih ediliyor. Nar ve tropikal sabunlar da yıpranan ciltlerde gençleştirici etki yaratıyor. Limon yağıyla zenginleştirilen limon sabunu ise koronavirüs ile mücadelede en çok ürettiğimiz sabun" diye konuştu.

ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ
ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ
ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ
ANTALYA KORONAVİRÜSTE ORGANİK SABUNA YOĞUN İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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